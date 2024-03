Vendas globais de títulos verdes atingiram um recorde de US$ 54 mil milhões no mês de fevereiro

As obrigações verdes, que constituem a maior categoria de dívida sustentável, tiveram o mês de fevereiro mais movimentado de sempre, no meio de uma bonança sem precedentes de ofertas de dívida globais.

As vendas de obrigações verdes a nível mundial totalizaram 54,7 mil milhões de dólares no mês passado, tornando este o mês de fevereiro mais ativo desde o início do mercado de dívida verde em 2007, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Cerca de 83,3 mil milhões de dólares em títulos verdes foram cotados em janeiro, também estabelecendo um recorde para esse mês.

Os mercados de dívida primária tiveram um início de grande sucesso em 2024, à medida que as empresas aproveitam a forte procura dos investidores para angariar novo capital. O mercado de obrigações com grau de investimento dos Estados Unidos está preparado para o trimestre mais movimentado de sempre , depois de ter registado vendas recorde em Janeiro e Fevereiro. Na Europa, o cenário parece preparado para uma “ aceleração das emissões ” em Março, após um Fevereiro movimentado.

No mês passado, a gigante das telecomunicações Verizon Communications Inc. levantou 1 mil milhões de dólares no mercado de títulos verdes – sua sexta incursão desse tipo desde 2019. Enquanto isso, o Canadá vendeu C$ 4 mil milhões (US$ 3 mil milhões) em dívida na sua primeira emissão sob uma estrutura alterada para títulos verdes , que permite ao país arrecadar fundos para apoiar a energia nuclear. E a produtora brasileira de etanol e açúcar Raizen SA afirma que planeia emitir mais títulos verdes depois de angariar 1,5 mil milhões de dólares para ajudar a financiar a produção de biocombustíveis com base em resíduos.

As vendas de obrigações verdes, sociais, de sustentabilidade e ligadas à sustentabilidade situaram-se em cerca de 90 mil milhões de dólares em fevereiro, perto do recorde de cerca de 91,3 mil milhões de dólares estabelecido em fevereiro de 2023, mostram dados compilados pela Bloomberg.

Olhando para o futuro, o Citigroup Inc. espera que as obrigações sustentáveis registem uma emissão recorde este ano, impulsionadas por mutuários que procuram dinheiro para financiar os seus planos de transição energética e taxas de juro potencialmente mais baixas no segundo semestre de 2024.