Angola trabalha na elevação do “Semba” a património da Humanidade

Angola está a trabalhar de forma contínua para elevação da música “Semba”, a património imaterial da Humanidade pela UNESCO, informou, esta quinta-feira, o ministro da Cultura e Turismo, Filipe Zau.

O ministro prestou a informação, em declarações à imprensa, no final da II Sessão Ordinária da Comissão Nacional Multissectorial para a Salvaguarda do Património Cultural Mundial, orientada pela Vice-presidente da República, Esperança da Costa.

Realçou estar a trabalhar com um perito da Unesco, Júlio Sá Rego, que já visitou o país e com alguns especialistas nacionais entendedores da matéria, nomeadamente músicos e compositores.

O estilo musical semba foi elevado a Património Imaterial Nacional pelo Ministério da Cultura e Turismo, no âmbito do programa nacional das celebrações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, assinalado a 18 de Abril de 2023.

É um género de música e de dança tradicional de Angola que se tornou muito popular a partir da década de 1950.

Enquanto género musical, o semba actual é resultado de um processo complexo de fusão e transposição, sobretudo da guitarra, de segmentos rítmicos diversos, assentes fundamentalmente na percussão, o elemento base das culturas africanas. Deu também origem a vários outros estilos, como o samba brasileiro. EH/FMA/ART