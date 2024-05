Apostar no desporto será sempre um investimento – Rui Falcão

O ministro da Juventude e Desportos, Rui falcão, afirmou hoje (terça-feira), em Luanda, que apostar nos jovens atletas das diversas modalidades do desporto nacional nunca é uma despesa, mas será sempre um investimento.

Em declarações à imprensa, na cerimónia de recepção às delegações nacionais, que competiram no exterior, o governante mostrou-se regozijado pelo desempenho dos atletas, que culminou com a conquista de um total de 61 medalhas.

Considerou que, no universo do desporto angolano, as modalidades individuais trazem melhores resultados. Tendo-se a convicção de que no horizonte serão eles o suporte, porque já existem muitos campeões do mundo nesta área.

“Temos de nos orgulhar por termos bons filhos, rapazes que chegam a este nível. Trazem prémios para o país e levam o nome, além fronteiras. Isso é o que queremos todos os dias”, disse.

Sobre o orçamento no desporto, o ministro referiu que se está a trabalhar para isso e vai ser novamente ultimado a nível ministerial, com os principais agentes, incluindo os jornalistas desportivos.

Acrescentou que se Angola almeja atingir o ranking mundial, a aposta deve ser seriamente nas modalidades que nos fazem crescer rapidamente, sem deixar as outras. Incluindo, o alargar da base e trabalhar ao nível do desporto escolar e comunitário.

Sendo, para isso, importante formar quadros e outros agentes que possam ajudar expandir a mancha de cobertura no desporto nacional, que ainda é muito pequena. “Pensamos que podemos atingir 10 a 12 porcento da população, nos próximos quatro anos, mas deve-se muito trabalho”, frisou.

Quanto as conquistas, no cômputo geral, as selecções nacional de judo, ginástica e karaté Do apresentaram um total de 61 medalhas.

Com este triunfo, Angola conquistou seis medalhas no Campeonato Africano de Judo, no Egipto, dos quais uma de ouro e cinco de bronze. Na ginástica (Africano do Rwanda), foram uma de ouro, duas de prata e 20 de bronze (23).

O Africano de Karaté Do, disputado na Namíbia, os angolanos arrebataram um total de 32 medalhas, com 11 de ouro, 12 de prata e nove de bronze. IN/VAB