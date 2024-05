PR discute parcerias com multinacionais americanas

Nove audiências com entidades empresariais e homens de negócios marcaram, esta segunda-feira, o primeiro dia de trabalho do Presidente da República, João Lourenço, na cidade norte-americana de Dallas, Texas.

O Chefe de Estado angolano, que está nos Estados Unidos para participar na 16ª Cimeira Empresarial EUA-África, a decorrer até quinta-feira, recebeu representantes de multinacionais, com quem discutiu sobre futuras parcerias.

Durante os encontros, separados, João Lourenço abordou com Leon Tempelsman, presidente da Lazare Kaplan International, questões relacionadas com a indústria petrolífera e a indústria diamantífera.

De acordo com Tempelsman, o encontro serviu para tocarem em questões de relacionamento político, que estão a avançar de “forma muito positiva” entre os Estados Unidos e Angola.

Em declarações à imprensa, Leon Tempelsman disse que a audiência abriu portas para a sua organização estudar as melhores formas de expandir as oportunidades de negócios em Angola para empresas dos EUA.

“Discutimos isso directamente e estamos ansiosos para investir em Angola, porquanto temos uma longa presença no país e gostaríamos muito de continuar e expandir”, disse, sublinhando que Angola é um lugar bom para negócios.

Manifestou o desejo de expandir as suas relações com Angola, pelo que está a considerar a possibilidade de implementação de novos projectos, a longo e a curto prazo.

“O Presidente e a sua equipa são favoráveis e gostariam muito de ver o desenvolvimento dos negócios a avançar”, disse.

Afirmou que testemunha mudanças notáveis em Angola, ou seja, crescimento e melhorias constantes.

Também hoje, o Chefe de Estado angolano recebeu Landon Loomis, presidente da Boeing para a América Latina e Caraíbas e Presidente dos Assuntos Globais da Boeing, que mostrou interesse da multinacional de apoiar Angola na melhoria do ecossistema de aviação.

Segundo o executivo, que falava à imprensa, à saída da audiência, pretendem apoiar o país, concretamente, nas questões de manutenção e formação de quadros.

Conforme a fonte, o encontro serviu para abordar com o Presidente João Lourenço a visão e estratégia do Governo angolano de diversificação da economia, sobretudo,

os investimentos previstos para a área da aviação.

Disse que a Boeing reconhece grande potencial de Angola para crescer nesse segmento económico, tendo sublinhado que pretende ser um parceiro forte no apoio da estratégia de Angola de desenvolvimento do sistema de aviação.

Outra audiência concedida hoje por João Lourenço foi a uma alta delegação da Coca-Cola, que manifestou interesse de incrementar os seus investimentos em Angola.

Em declarações à imprensa, Neil David Breslin Jr, director executivo da Câmara de Comércio EUA-Angola, disse que a audiência serviu para as partes discutirem sobre parceria

no domínio da produção de açúcar em Angola.

Disse que a Coca-Cola não tem, para já, a intenção de fazer investimento directo no sector agrícola em Angola, mas conta impulsionar os players desse segmento de mercado.

Segundo a fonte, João Lourenço deu garantia de que pretende trabalhar com a Coca-Cola na questão da produção local, a fim de concretizar o desiderato da segurança alimentar e ajudar a multinacional a adquirir açúcar no país.

Ainda esta segunda-feira, o Presidente angolano recebeu Robert Cabelly, Director Geral da Brilhante USA – L. L. C. (Perspectiva de Investimento no Sector Mineiro), e representantes da empresa Elon Musk, que não falaram à imprensa.

No período da tarde (noite em Angola) comcedeu a Rita Lewis, Presidente do Eximbank Export Credit Agency USA.l e Alice Albrigth, Directora do Millenium Challenge Corporation.

O PR avistou-se ainda com Posso Ganame, Presidente da Câmara de Comércio do Texas, acompanhado de empresários de empresas como a Meta, Shell, Subtle Capital, Wyre, Aperio Insights e Infodat.

O último a ser recebido foi Clay Neff, Presidente da Chevron International, Exploration and Production. Elj/ART