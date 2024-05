Mais de 1,6 milhões de pessoas assistiram ao concerto de Madonna no Rio de Janeiro

O último concerto da Celebration Tour terminou com um recorde para a Rainha do Pop. Mais de 1,6 milhões de pessoas encheram a emblemática praia de Copacabana.

Milhares de pessoas, de todas as localidades, encheram a praia de Copacabana no sábado para ver o concerto gratuito da diva do Pop Madonna. A famosa praia de Copacabana tornou-se numa enorme sala de música e de dança naquele que foi o concerto de encerramento da Celebration Tour, que começou em outubro, em Londres.

Segundo estimativas da Agência de Turismo do Rio de Janeiro, 1,6 milhões de pessoas assistiram ao espetáculo.

O número é mais de 13 vezes o recorde de participação em concertos da artista com 130 mil pessoas no Parc des Sceaux de Paris, em 1987.

O site oficial da Madonna promoveu o espetáculo como o maior já realizado nas suas quatro décadas de carreira.

Madonna canta os seus grandes sucessos dos últimos 40 anos

A “Rainha do Pop” iniciou o espetáculo com um sucesso de 1998 “Nothing Really Matters”. O público foi ao rubro com aplausos e gritos, levando a multidão contra as barreiras.

Outros organizavam festas em apartamentos e hotéis muito iluminados com vistas para o calçadão da praia.

“Estamos no lugar mais bonito do mundo”, disse Madonna, 65 anos, à multidão. Assinalando a vista do oceano, as montanhas e a estátua do Cristo Redentor que domina a cidade, acrescentou: “Este lugar é mágico”, acrescentou.

Madonna cantou clássicos, incluindo “Like A Virgin” e “Hung Up”. Para a introdução de “Like A Prayer”, apresentando-se em palco com a cabeça completamente coberta por uma capa preta e com um rosário nas mãos.

Depois, a estrela prestou uma comovente homenagem a “todas as luzes brilhantes” perdidas pela SIDA cantando “Live to Tell”, com uma imagem em preto e branco.

Falando em homenagens, a Rainha da Pop não esqueceu Michael Jackson ao apresentar “Billie Jean” numa performance comovente para todos os presentes que mostrou um bailarino a representar a famosa “Moonwalk” do cantor falecido em 25 de junho de 2009.

Tolerância zero no acesso ao recinto

No que diz respeito à segurança, as várias forças de polícia do Rio de Janeiro não pouparam esforços para garantir que tudo corresse bem. Desde helicópteros e drones a sobrevoar a multidão, a barcos da polícia marítima atracados ao largo da baía e toda a gente a ser revistada nos acessos ao recinto.

As revistas acabaram por dar alguns resultados, como se pode ver na quantidade de armas brancas apreendidas na revista, publicadas pela Polícia:

Copacabana o palco de todos os recordes mundiais em concertos

Já foram realizados vários concertos em grande escala na praia de Copacabana, incluindo um de Ano Novo de Rod Stewart em 1994, que atraiu perto de 4 milhões de fãs e foi o maior concerto de rock gratuito da história, segundo a Guinness World Records.

O presidente da Câmara do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, recordou na rede X esses concertos ao escrever que o “Rio é, oficialmente, o palco dos 2 maiores espetáculos musicais já realizados”:

Muitos desses espetadores, no entanto, também tinham ido ver o show de fogo de artifício no Rio pela passagem de ano, de modo que uma comparação mais adequada poderia ser com o concerto dos Rolling Stones em 2006, que reuniu 1,2 milhões de pessoas na praia, segundo a Polícia Militar do Rio, citou a Folha de São Paulo, na altura.