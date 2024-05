Advogados do Congo afirmam ter novas evidências comprometedoras sobre a cadeia de fornecimento de minerais da Apple

Advogados internacionais que representam o governo da República Democrática do Congo disseram que tinham novas evidências de que a Apple poderia estar a obter minerais de zonas de conflito no leste do Congo, anunciou a Reuters.

Em comunicado, os advogados instaram a Apple a responder perguntas sobre a sua cadeia de fornecimento no país e disseram que estavam avaliando opções legais. A Apple não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

O Congo tem sido devastado pela violência desde a década de 1990, especialmente no inquieto leste, onde uma miríade de grupos armados, alguns deles apoiados pelo vizinho Ruanda, lutam pela identidade nacional, etnia e recursos.

Os advogados do Congo notificaram o CEO da Apple, Tim Cook, em 22 de abril, sobre uma série de preocupações sobre a sua cadeia de abastecimento, e também escreveram às subsidiárias da Apple em França, exigindo respostas no prazo de três semanas. O escritório de advogados Amsterdam & Partners LLP tem estado a investigar alegações de que minerais extraídos no Congo por várias empresas e grupos armados estão a ser contrabandeados através do Ruanda, do Uganda e do Burundi.

A empresa disse em comunicado na quarta-feira que, quatro semanas depois, “a gigante da tecnologia permaneceu em silêncio e não respondeu nem mesmo acusou o recebimento das perguntas”.

Um dos advogados, Robert Amsterdam, disse que desde então recebeu novas evidências de denunciantes.

“É mais urgente do que nunca que a Apple forneça respostas reais às questões muito sérias que levantamos”, disse ele no comunicado.

A Apple disse no passado que não compra, adquire ou obtém diretamente minerais primários e tem auditado os seus fornecedores há vários anos e publicado os seus relatórios de auditoria.

Num relatório do ano passado, a Apple afirmou que 100% das fundições e refinarias identificadas na cadeia de abastecimento de todos os produtos Apple fabricados em 2023 participaram numa auditoria independente de minerais de conflito de terceiros para estanho, tântalo e tungsténio, conhecida como 3T. minerais e ouro (3TG).

“Não encontramos nenhuma base razoável para concluir que qualquer uma das fundições ou refinarias de 3TG determinadas como estando em nossa cadeia de fornecimento em 31 de dezembro de 2023, financiou ou beneficiou direta ou indiretamente grupos armados na RDC ou em um país vizinho”, diz o relatório da Apple.

Outro advogado da Amsterdam & Partners LLP, Peter Sahlas, disse à Reuters que pessoas que trabalharam na verificação da cadeia de abastecimento da Apple no Congo se manifestaram para dizer que os seus contratos foram rescindidos depois de sinalizarem preocupações de que “minerais de sangue” estivessem na cadeia de abastecimento da Apple.

Desde a carta emitida por advogados congoleses em Abril, os confrontos intensificaram-se no leste do Congo, onde os rebeldes M23 apoiados pelo Ruanda tomaram o controlo de Rubaya, uma importante cidade mineira de coltan utilizado em smartphones e outros aparelhos.