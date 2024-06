ANGOTIC 2024: Universitários beneficiam de curso sobre tecnologia espacial

Quarenta e cinco estudantes de diversas universidades do país participaram, esta sexta-feira, do curso de tecnologia espacial, ministrado na Feira Internacional de Tecnologia de Informação e Comunicação “ANGOTIC 2024.

A acção “incorporou” temáticas de engenharia de sistemas espaciais para pequenos satélites, desenho, construção e lançamento de pequenos satélites, engenharia de sistema e aplicações para o desenvolvimento sustentável e equitativo, bem como mercado espacial para os países emergentes.

Além dos 45 universitários, participam da formação 25 representantes de partes interessadas, no que diz respeito ao curso de aplicação da tecnologia espacial para a Organização de Desenvolvimento Sustentável (ODS), treinamento para projectos de monitoramento e combate à seca.

Os participantes analisam ainda dados de satélite, uma ferramenta importante que ajuda na tomada de decisão de soluções para o combate à seca.

A formação foi dividida em dois módulos, sendo um virado às academias, institutos superiores, centros de pesquisas e outro versado à área de combate a estiagem.

Em declarações à ANGOP, o coordenador nacional para a educação espacial, Lumonansoni André, referiu que a acção visou despertar o interesse dos participantes em matéria do género a fim de capacitá-los nas mais variadas áreas para contribuírem na disseminação da literacia espacial, no desenvolvimento e expansão do sector.

O curso tem igualmente como objectivo ajudar na pesquisa científica virada à esta área e contou com uma professora da Universidade de Ciência e Tecnologia da Namíbia.

Com término previsto para sábado (15), o fórum decorre no Centro de Convenções de Talatona, em Luanda, sob o lema “Digitalizar, conectar e inovar”, juntando 125 startup e 70 empresas expositoras, além de 170 intervenientes, entre prelectores e oradores, dos quais 65 estrangeiro. ASS/VC