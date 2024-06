ANGOTIC 2024: Huawei apresenta soluções para provedores de serviço

As empresas provedoras de serviços tecnológicos podem recorrer ao stand da Huawei, instalado na 4ª edição do ANGOTIC 2024, para obter soluções que dinamizam a tecnologia da actividade empresarial.

A garantia foi dada esta quinta-feira, em Luanda, pelo gestor de produtos da Huawei, Felizberto Njele, referindo que a empresa está em constante evolução, com apresentação de infra-estruturas e soluções de mineração, petróleo e gás, bem como para a rede eléctrica.

Em declarações à ANGOP, a propósito da na maior feira de telecomunicações do país, que teve início hoje, a fonte disse que a existência da Huawei em Angola sempre esteve centrada na melhoria das Tecnologias de Informação e Comunicação, com realce para operadoras e provadoras de internet.

Acrescentou que todo investimento feito reflecte-se no desenvolvimento das tecnologias do país, por ser a missão da empresa procurar trazer oportunidades e criar a cultura tecnológica em Angola.

O ANGOTIC 2024, Fórum Internacional de Tecnologias de Informação e Comunicação de Angola, é um evento global de tecnologias de informação e comunicação, promovido pelo Governo de Angola, por meio do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social.

O evento, a decorrer sob o lema “Digitalizar, conectar e inovar”, visa promover o debate em torno de temas actuais, globais e futuros das TIC, assim como partilhar conhecimentos, facilitar o networking entre entidades governamentais, expositores e especialistas.

A 4.ª edição do ANGOTIC 2024, que decorre no Centro de Conferências de Talatona, em Luanda, foi inaugurada pelo Presidente da República, João Lourenço, que percorreu os stand montados, com a representação dos produtos e serviços tecnológicos. HM/QCB