Jerry West, o “logotipo” da NBA morre aos 86 anos

A antiga estrela do basquetebol americano e três vezes selecionado para o Hall da Fama Jerry West e cuja silhueta é considerada a base do logotipo da NBA, morreu na manhã de quarta-feira, 12, aos 86 anos de idade.

O anúncio foi feito pelo Los Angeles Clippers, que escreveu que West era “a personificação da excelência do basquetebol e amigo de todos que o conheciam”.

“A esposa de West, Karen, estava ao seu lado quando ele morreu, lê-se na nota.

O dirigente da NBA Adam Silver disse em 2021 que “embora nunca tenha sido declarado oficialmente que o logotipo é Jerry West, “com certeza se parece muito com ele”.

West, conhecido por “Sr. Clutch”, pelas suas façanhas no final do jogo como, entrou no Hall da Fama como jogador em 1980 e depois como membro da equipa olímpica dos EUA em 1960 e em 2010.

Ele esteve presente no All-Star em todas as 14 temporadas da NBA, 12 vezes selecionado para o All-NBA, membro da euipa do Lakers em 1972 que ganhou um campeonato, o melhor jogador nas finais da NBA em 1969 e integrou a equipa do 75º aniversário da NBA.

Depois da carreira como atleta, Jerry West foi gerente geral de oito equipas campeões da NBA no Los Angeles Lakers, onde ajudou a construir a dinastia “Showtime”.

Ele também trabalhou com o Memphis Grizzlies, Golden State Warriors e Clippers.

Entre suas contratações mais conhecidas como executivo do Lakers, estão Magic Johnson, James Worthy, Kobe Bryant e Shaquille O’Neal.

West é o 25º atleta com mais pontos de todos os tempos da NBA.