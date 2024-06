Angola conquista mais de 100 medalhas

Angola conquistou, desde o início deste ano, 162 medalhas de ouro, prata e bronze nas modalidades individuais, entre ouro, em campeonatos africanos e mundiais.

Fruto destas conquistas, o ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão , anunciou mudança de paradigma, passando as modalidades individuais a beneficiarem de atenção especial.

De acordo com o governante, que falava sexta-feira num encontro com jornalistas para troca de ideias, decorrido na Geleria do Desporto, em Luanda, é preciso melhorar as condições de treinamento destas modalidades.

Afirmou que muitos atletas nestas condições treinam sem as exigências adequadas, sendo necessário a inversão do quadro por parte das federações.

Rui Falcão disse ser preciso olhar essencialmente para o trabalho de base, ao invés do que ocorre hoje em que o foco é a competição internacional.

“A questão das modalidades individuais serem um caso à parte já terminou, fruto disto é que estão agora a ter outro nível de atenção”, reiterou.

Reconheceu que as modalidades individuais são as maiores promotoras do hastear da bandeira nacional nos grandes palcos desportivos. DJ/MC