Bilhetes para o Angola-Camarões variam entre 1000 e 18 mil kwanzas

Os bilhetes de acesso ao estádio para o jogo de terça-feira da Selecção Nacional e a congénere dos Camarões, para a 4ª jornada do grupo D, qualificativo ao Campeonato do Mundo de futebol de 2026, variam entre 1000 a 18 mil Kwanzas.

A informação foi confirmada esta segunda-feira à imprensa, em Luanda, pelo representante da empresa organizadora do desafio, marcado para às 20 horas, no estádio 11 de Novembro.

Explicou que os ingresso de kz 1000 correspondem a bancada geral, as bancadas VIP central nascente (kz 15 mil), com direito a cinco bebidas e VIP poente (kz 18 mil), com direito a oito bebidas.

Os ingressos, segundo a fonte, estão a ser comercializados no Marco Histórico do Cazenga, Federação Angolana de Futebol (FAF), Casa da Juventude, em Viana, Administração de Cacuaco e na Cidadela Desportiva.

Referiu que os portões estarão abertos quatro horas antes (a partir das 16 horas), apelando para os adeptos chegarem o mais cedo possível para evitar enchentes, uma vez que se prevê lotação esgotada (50 mil espectadores).

Para maior segurança e recepção digna dos amantes do futebol, conforme o interlocutor, estarão abertos os 34 portões que compõem o palco do confronto, estando igualmente previsto o reforço da segurança.

Angola ambiciona a segunda participação num Campeonato do Mundo, depois da presença em 2006, na Alemanha.

Já os Camarões procuram a nona participação, após as edições de 1982 (Espanha), 1990 (Itália), 1994 (EUA), 1998 (França), 2002 (Coréiado Sul e Japão), 2010 (África do Sul), 2014 (Brasil) e 2022 (Qatar).

Na tabela classificativa do grupo D, Angola figura na 3ª posição (5 pts), menos dois que o líder Camarões, e a Líbia, segunda, com os mesmos sete pts.

Cabo Verde com 4 pts é o quarto, as Ilhas Maurícias quinto (1pts), ao passo que o Eswatini, ocupa o sexto lugar (00).