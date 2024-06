Forças russas resgatam funcionários de um centro de detenção e matam os sequestradores

As forças de segurança entraram um centro de detenção no sul da Rússia no domingo, matando os reclusos que tinham feito reféns dois membros do pessoal, informou a agência noticiosa estatal russa RIA Novosti.

Forças especiais russas entraram no centro de detenção de Rostov-on-Don, no domingo, numa operação de resgate de reféns sequestrados por um grupo ainda não identificado oficialmente pelas autoridades.

Os reféns do centro de detenção não sofreram ferimentos, disse a RIA Novosti, citando o Serviço Penitenciário Federal da Rússia.

A RIA Novosti adianta ainda que os sequestradores tinham sido “liquidados”, com outros meios de comunicação locais a informarem que pelo menos alguns dos prisioneiros tinham sido mortos.

Anteriormente, a agência noticiosa estatal Tass, citando fontes anónimas das autoridades, tinha dito que seis sequestradores se encontravam no pátio central do Centro de Detenção n.º 1 da região de Rostov, armados com um canivete, um bastão de borracha e um machado.

Segundo a mesma agência, os prisioneiros incluem homens acusados de ligações ao grupo Estado Islâmico (ISIS).

O ISIS tem levado a cabo uma série de ataques em solo russo nos últimos anos, incluindo o mais recente, em março, quando homens armados abriram fogo contra uma multidão numa sala de concertos nos subúrbios de Moscovo, matando 145 pessoas.