Aumento dos ataques rebeldes provoca protestos mortais no leste do Congo

Pelo menos sete pessoas foram mortas em tumultos na província de Kivu do Norte, na República Democrática do Congo, informaram as autoridades locais no sábado, 15, depois de a população ter saído à rua para protestar contra o aumento dos ataques mortíferos de supostos rebeldes islâmicos.

As Forças Democráticas Aliadas (ADF), um grupo rebelde afiliado ao grupo do Estado Islâmico, terão matado mais de 40 pessoas num ataque à aldeia de Mayikengo esta semana e mais de 80 em ataques a outras aldeias na província oriental na semana anterior.

A insegurança alimentou a frustração do público, levando à morte de dois soldados e do seu motorista no território de Lubero por uma multidão que incendiou o seu veículo durante a noite de sexta-feira, 14, disse o funcionário local, Julio Mabanga, à Reuters.

No sábado, novos confrontos na zona entre as forças de segurança e os residentes levaram à morte de mais três pessoas: um civil, um soldado e um agente do serviço nacional de informações da ANR, disse Mabanga.

Um protesto semelhante eclodiu na cidade de Butembo no sábado, com centenas de jovens a saírem à rua, empunhando paus, cantando e entoando cânticos para denunciar a insegurança generalizada, de acordo com um repórter da Reuters.

“Estou aqui nesta rotunda, a barricar a estrada. Estamos solidários com os nossos compatriotas mortos”, disse Daniel Sivanzire Paluku, um dos manifestantes, que afirmou ser necessário bloquear as estradas para controlar quem entra e sai.

O Presidente da Câmara de Butembo, Mowa Baeki Telly, confirmou que um civil foi morto durante os confrontos entre as forças de segurança e os manifestantes na cidade.

O ADF é originário do vizinho Uganda, mas está atualmente baseado no leste do Congo, rico em minerais. O grupo prometeu lealdade ao grupo Estado Islâmico e realiza ataques frequentes, desestabilizando ainda mais uma região onde muitos grupos militantes competem por influência e recursos.

Não foi possível contactar o ADF para comentar os ataques. O SITE Intelligence Group, sediado nos EUA, que segue os sites dos militantes, disse na sexta-feira que o Estado Islâmico tinha publicado comunicados da sua chamada divisão da Província da África Central, reivindicando a responsabilidade pela morte de 51 pessoas em ataques no Kivu do Norte esta semana. O Estado Islâmico também afirmou ter decapitado mais de 60 pessoas num único ataque na província, a 7 de junho.