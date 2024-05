Primeiro-ministro britânico convoca eleições antecipadas para 4 de julho, enquanto o seu partido perde nas sondagens

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, convocou hoje eleições antecipadas para 4 de julho, uma aposta do líder britânico para galvanizar o seu inquieto Partido Conservador, que está atrás do Partido Trabalhista, da oposição, por dois dígitos nas sondagens.

Sunak disse que conversou com o rei Charles e pediu a dissolução do Parlamento, preparando o terreno para uma breve campanha antes da votação. “Agora é o momento de a Grã-Bretanha escolher o seu futuro”, disse ele.

Ao ir às urnas, Sunak está a tentar uma das maiores reviravoltas da história política britânica recente. Muitos investigadores, e até mesmo membros do Partido Conservador, descartaram as hipóteses dos Conservadores de garantir um quinto mandato consecutivo, uma vez que a sua popularidade caiu devido a uma crise pós-pandémica do custo de vida e a sucessivos escândalos políticos. Os conservadores estão no poder desde 2010.

O governo deveria convocar novas eleições o mais tardar para janeiro do próximo ano, ao abrigo da lei britânica. A maioria dos analistas políticos esperava que Sunak atrasasse a votação o máximo possível para permitir que o seu partido tentasse diminuir a diferença nas sondagens.

Uma pesquisa realizada pela Ipsos na terça-feira mostrou que o Partido Trabalhista, sob seu líder Keir Starmer , liderava os Conservadores por 21 pontos. Nenhum partido do governo do Reino Unido conseguiu, na história recente, superar um défice tão grande antes de uma eleição.

Seja qual for o resultado das eleições, é pouco provável que prenuncie uma mudança política substancial para o Reino Unido, disseram os analistas. Starmer reorientou o seu partido para torná-lo mais favorável aos negócios. Starmer concordou com a maioria dos objetivos de política externa existentes do Reino Unido, incluindo o apoio constante à Ucrânia, e disse que não desfaria a saída do Reino Unido da União Europeia. Muitos dos mais fervorosos membros de esquerda do seu partido foram depostos. Entretanto, as finanças do Reino Unido estão tão limitadas que há pouco espaço para grandes promessas de despesas.