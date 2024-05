Portela vai ser alargada, Alcochete é a escolha final para o novo aeroporto

Governo segue recomendação da Comissão Técnica Independente, que considerou Alcochete, a par de Vendas Novas, como a solução “mais favorável em termos globais”. Enquanto isso, o atual aeroporto vai ter uma espécie de vida nova

É na zona de Alcochete que vai ser construído o novo aeroporto de Lisboa, apurou a CNN Portugal. O anúncio vai ser feito esta terça-feira de tarde pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, após o final do conselho de ministros – que começa pelas 15:30.

O Executivo vai ainda anunciar uma intervenção no aeroporto da Portela, que tem de funcionar até a primeira pista em Alcochete estar construída, o que poderá demorar mais de 10 anos. Esta intervenção deverá passar por recorrer a parte do espaço de Figo Maduro que, neste momento, é de uso militar. Isto porque para conseguir aumentar o número de voos por hora é necessário mais espaço para o estacionamento de aviões e também para facilitar as manobras dos aparelhos de forma a que estejam na pista o mínimo de tempo possível.

O Governo opta assim pela recomendação da Comissão Técnica Independente (CTI), que considerou Alcochete, a par de Vendas Novas, como a solução “mais favorável em termos globais” – sendo que Vendas Novas apresenta, segundo a CTI, menos “vantagem em termos de proximidade à Área Metropolitana de Lisboa, bem como de tempo de implementação”.

O jornal Eco já tinha avançado há duas semanas que Luís Montenegro ia avançar para esta opção, que passa não só pela construção de uma nova infraestrutura no Campo de Tiro de Alcochete como pela expansão do Aeroporto Humberto Delgado.

Apesar de antes de ser eleito Luís Montenegro ter anunciado que iria criar um grupo de estudo para analisar qual a melhor opção para a localização do novo aeroporto, o agora primeiro-ministro acabou por seguir as recomendações da CTI. E acaba também por ir ao encontro das preferências do anterior Executivo.

Além da informação sobre o novo aeroporto, o Governo deverá anunciar medidas relacionadas com o TGV. Segundo a CNN Portugal apurou, o projeto de alta velocidade deverá ser alargado e chegar a Madrid. Até agora estava previsto pelo governo anterior de António Costa e definido pelo Programa Nacional de Investimentos 2030 a linha que liga Lisboa ao Porto e Porto a Vigo. Mas agora o Executivo deverá anunciar a ligação também de Lisboa a Madrid. Uma ligação que ainda recentemente o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, considerou essencial. “É um bocadinho estranho e, de certa forma, incompreensível que não se pense no TGV entre Lisboa e Madrid” disse Carlos Moedas em janeiro, quando se lançou o primeiro troço do TGV entre Porto e Soure. O líder da autarquia lisboeta considerou que se “pode ter alta velocidade noutras partes do país”, mas avisou que era impensável não se “ligar Lisboa-Madrid através da alta velocidade”.

Neste momento, está já a ser construída uma ligação Évora a Elvas, estando a sua conclusão prevista para 2025. Para se ligar Ligar Lisboa a Madrid será preciso fazer uma linha que una Lisboa a Évora.