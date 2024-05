FIB 2024 arranca com aumento do número de expositores

A décima terceira edição da Feira Internacional de Benguela (FIB) arrancou, esta quarta-feira, com um aumento de cerca de 15 por cento do número de expositores, segundo a organização.

Por:Carlos Benedito

Falando na abertura do certame, a decorrer de 22 a 26 de Maio no Estádio Nacional de Ombaka, o presidente do Conselho de Administração do grupo Eventos Arena, Bruno Albernaz, destacou que este crescimento em comparação à edição passada superou as expectativas da organização.

Segundo o responsável, com uma área de aproximadamente 12 mil metros quadrados, a FIB 2024 conta com cerca de 393 participações directas e indirectas.

Entre os sectores que mais se destacam, Bruno Albernaz citou a indústria, comércio, distribuição, comunicação e marketing, construção civil, educação, banca, serviços de seguro, energia e águas, algumas das quais oriundas de Benguela.

Para o PCA da Eventos Arena, a 13ª edição da Feira Internacional de Benguela marca um momento de celebração e oportunidades, orientadas sob o lema inspirador “Dinamizar Potencialidades para Transformar a Economia”.

“Olhamos para esta edição da FIB e é impossível não destacar os principais sectores de produção que impulsionam a economia da Região Centro – Sul”, notou, ressaltando a agricultura, indústria, turismo, pesca e vias de comunicação terrestres e aéreas como alavanca do desenvolvimento regional.

Por outro lado, considera os dez municípios da província de Benguela “verdadeiros tesouros” de potencialidades desta região.

E mais do que nunca, referiu: “estamos conscientes do papel crucial que desempenham como uma plataforma logística essencial para a distribuição nacional, conectando o nosso país ao mundo de forma eficiente e eficaz “.

Aproveitou para agradecer ao Governo Provincial de Benguela pelo seu apoio e compromisso em promover o desenvolvimento econômico e empresarial da região.

Durante o evento, serão realizadas conferências e workshops, tendo em vista futuros negócios e parcerias entre os expositores.

Tida como a maior montra de negócios da região Centro-Sul, a FIB visa promover o potencial económico e industrial da região Sul de Angola, no intuito de atrair investimentos para o desenvolvimento da cadeia logística e criar um bom ambiente de negócios.

Nesta edição, as empresas da província de Benguela beneficiaram de um desconto de 50 por cento nos custos de ocupação dos pavilhões (1, 2, 3 e 4). JH/CRB