João Lourenço declina convite para paricipar em cimeira pela paz na Ucrânia

A presidência de Angola anunciou que o chefe de Estado João Lourenço declinou o convite para participar em Junho, na Suíça, numa cimeira pela paz na Ucrânia. Angola, que em 2022 fez parte dos países que condenaram na ONU a invasão russa da Ucrânia, vai participar na próxima cimeira África-Rússia que terá lugar em 2025.

A secretaria de imprensa da presidência angolana anunciou que o Presidente João Lourenço declinou o convite do homólogo ucraniano; Volodymyr Zelensky, para participar na Cimeira de Paz na Ucrânia, que terá lugar na Suíça, no próximo mês de Junho, por razões de calendário. Durante a conversa telefónica que manteve com o líder ucraniano, João Lourenço agradeceu o convite e reafirmou a posição de Angola sobre o conflito que opõe à Rússia a Ucrânia, defendendo a procura de solução pacífica e duradoura.

É de salientar que Angola, que tem uma relação de cooperação estratégica com a Rússia desde da independência em 1975, condenou a invasão da Rússia a Ucrânia e o Presidente João Lourenço iniciou uma maior aproximação com os Estados Unidos, tendo o Governo angolano celebrado vários acordos de cooperação económica com a administração Norte-americana.

Porém, o país continua em busca de uma diversificação económica e, recentemente, o Presidente João Lourenço aceitou um convite do Presidente Russo, entregue pelo seu embaixador em Luanda, para participar na Cimeira África-Rússia em 2025.