Africano de Natação domina semana desportiva

A 16ª edição do Campeonato Africano de Natação, em ambos os sexos, marcou a semana desportiva, prova ganha duplamente pelo Egipto em água pura (piscina) e abertas (mar).

A prova inédita em Angola, decorreu de 30 Abril até este domingo (5) com o Egipto a conquistar 47 medalhas, sendo 15 de ouro, 19 de prata e 13 de bronze no cômputo dos masculinos e femininos.

Na segunda posição ficou a África do Sul, campeã destronada, com 38 medalhas, das quais 13 de ouro, 14 de prata e 11 de bronze.

A anfitriã Angola ficou na oitava posição, com uma medalha de prata, conquistada por Lia Lima.

À margem do evento, foi realizado o Congresso da Confederação Africana, que elegeu como líder o senegalês Mohamed Diop, em substituição do sul-africano Sam Ram Samy, que esteve à frente da organizado durante doze anos.

O presidente da Federação Angolana de Natação, Joaquim Santos, integra a lista de membros do Bureau da instituição Africana, numa altura em que Angola candidatou-se a albergar o Campeonato do Mundo de júnior, em 2005.

A nível do Campeonato Nacional de futebol “Girabola2023-24”, o Sagrada Esperança empatou a dois golos com o Sporting de Cabinda, somando 50 pontos na liderança, os mesmo que o Petro de Luanda, segundo colocado, mercê da vitória de 1-0, ante o Interclube.

A jornada registou ainda o empate a zero bolas entre o Williete e o 1º de Agosto, no estádio de Ombaka, na cidade de Benguela.

Na final do Campeonato Nacional de basquetebol, em “play-offs”, a melhor de cinco jogos, o interclube empatou a eliminatória ao vencer hoje o Petro de Luanda, por 97-92, depois de ter baqueado no confronto inicial, por 80-92, desafios decorridos no pavilhão da Cidadela.