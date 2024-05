Festas da cidade de Benguela de regresso com vários atractivos culturais

As festas da cidade de Benguela, que completa 407 anos a 17 de Maio, vão ser celebradas com várias atracções musicais e eventos que a prometem animar e agitar o turismo, soube a ANGOP.

Sob o lema “Maio é Benguela/407 anos”, o programa dos festejos anuais desta cidade foi apresentado, terça-feira, pelo vice-governador provincial de Benguela para os Serviços Técnicos e Infra-estruturas, Adilson Gonçalves, acompanhado da administradora municipal, Paula Marisa.

O período festivo, que vai até 31 de Maio, reserva actuações de artistas locais e consagrados, como Chelsea Dinorath, NGA, Yola Semedo e Matias Damásio, no espaço Walale, a habitual Feira de Gastronomia “Paladares Mil” nas suas zonas, pintura e exposição de artes, bem como passeio turístico pela cidade.

Previstas estão ainda as feiras tanto da saúde, como de alimentação, praça de negócios, show dos “Kambas da Kanuca”, desfile das marjoretes, quintas culturais, stand up comedy, teatro, recital de poesia e campanha de plantação de Acácias Rubras.

A organização também propõe provas de Kupapatas e Kaleluia, futebol na areia – “Gira Tigra”, torneio de futebol 11 nas zonas e de equipas federadas, campeonato internacional de Jiu Jitsu, tiro aos pratos, corrida de ciclismo, cavalos e karting.

Consta igualmente do programa, um Grande Prémio de Atletismo, quadrangular de velhas-guardas, puzzle de rádio, feira e leilão de gado, a 13ª Feira Internacional de Benguela (FIB), Fórum sobre o Dia Nacional dos Museus, o concurso Miss Benguela, a feira agropecuária “Mercadão”, entre outros atractivos.

Cenário montado

Falando na apresentação do programa aos munícipes, o vice-governador da província de Benguela indicou que as actividades terão como palco principal o espaço adjacente ao Estádio Nacional de Ombaka, onde já está a ser montado o cenário.

Adilson Gonçalves disse que, à semelhança de 2023, os bairros mais populosos da cidade de Benguela irão acolher as feiras de gastronomia e shows musicais com artistas locais, com particular destaque para os novos talentos.

Como a edição anterior superou todas as expectativas, o governante sublinha que a responsabilidade da comissão é ainda maior, daí que o objectivo seja fazer igual ou melhor que o ano passado.

“Vamos dar o nosso melhor e as pessoas depois, por si, farão a sua avaliação no decorrer do mês de Maio sobre tudo aquilo que preparamos para todos os benguelenses”, frisou.

Aproveitou ainda a oportunidade para pedir que a Polícia Nacional reforçasse o policiamento de proximidade junto dos munícipes, visando garantir maior segurança nos locais dos eventos.

“Com muita força de vontade, nos engajamos ao máximo para conseguirmos realizar as melhores festas de Benguela de todos os tempos”, finalizou o responsável. JH/CRB