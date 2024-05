Futebol: Sporting CP sagrou-se Campeão de Portugal

A 32ª jornada do Campeonato português da primeira divisão de futebol masculino ficou encerrada este domingo, 05 de Maio, com o triunfo do Famalicão por 2-0 frente ao SL Benfica. Esta derrota dos encarnados acabou por oferecer o título na Liga Portuguesa ao Sporting CP, que se sagrou Campeão de Portugal.

O Sporting CP sagrou-se pela 24ª vez Campeão de Portugal, quando faltam duas jornadas para o fim da liga portuguesa de futebol.

O Sporting Clube de Portugal venceu por 3-0 o Portimonense no Estádio José Alvalade em Lisboa num jogo a contar para a 32ª jornada do Campeonato português da primeira divisão de futebol.

Os tentos dos leoninos foram marcados pelos portugueses Paulinho e Francisco Trincão, e pelo sueco Viktor Gyökeres.

Em declarações recolhidas pela agência Lusa, no fim do jogo, Rúben Amorim, treinador do Sporting CP, estava satisfeito com o triunfo: «Quando chegamos ao fim é normal que haja entusiasmo. Em relação ao jogo, fomos muito sérios. Nunca deixámos o Portimonense chegar à nossa baliza. Houve um momento, na primeira parte, em que dividimos o jogo e não precisávamos. Na segunda parte fizemos o segundo golo e todos no estádio relaxaram um bocadinho. Até este momento temos sido a melhor equipa porque somos a que tem mais pontos. Podemos ser o melhor ataque, mas ainda não somos a melhor defesa. Falta um pequeno passo e vamos focar-nos nisso. Ser campeão é o objectivo maior. Há só uma equipa que tem mais jogos sem sofrer golos que nós. É preciso arranjar vários objectivos para manter todos no máximo», concluiu o técnico português da equipa lisboeta.

Benfica perdeu jogo e título

O SL Benfica perdeu pela 4ª vez nesta temporada 2023/2024, ao perder por 2-0 na deslocação ao terreno do Famalicão num jogo a contar para a 32ª jornada da Liga Portuguesa.

Os golos dos famalicenses foram apontados pelo francês Zaydou Youssouf e pelo avançado do Panamá, Puma Rodríguez.

Com esta derrota, os encarnados continuam no 2° lugar com 76 pontos, a oito do líder, o Sporting CP. O Benfica perdeu o título conquistado no ano passado.

FC Porto regressou aos triunfos

O FC Porto venceu por 0-3 na deslocação ao terreno do Chaves, no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira.

Os tentos dos dragões foram apontados pelo português Francisco Conceição, pelo brasileiro Evanilson e pelo iraniano Mehdi Taremi, de grande penalidade.

Os portistas ocupam a terceira posição com 66 pontos, a dez do Benfica.

De notar que o Sporting de Braga ocupa o quarto lugar com 65 pontos, isto após o triunfo por 4-3 frente ao Casa Pia no Estádio Municipal de Braga. Os golos dos bracarenses foram apontados pelo uruguaio Rodrigo Zalazar e pelos espanhóis Álvaro Djaló e Abel Ruiz, que bisou, enquanto os tentos dos gansos foram marcados pelo japonês Yuki Soma, pelo português Leonardo Lelo e pelo defesa português do Braga, Paulo Oliveira, na própria baliza.

Por fim, os outros resultados: Moreirense 1-0 Vizela, Rio Ave 2-1 Vitória de Guimarães, Boavista 1-1 Gil Vicente, Farense 3-2 Estoril e Arouca 0-0 Estrela da Amadora.

A 33ª jornada da liga portuguesa decorre entre 10 e 12 de Maio.