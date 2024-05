Excesso de capacidade na indústria siderúrgica da China se espalha para os mercados de exportação

Uma investigação do Ministério do Comércio da Tailândia poderá ampliar as medidas anti-dumping contra bobinas de aço laminadas a quente provenientes da China, cujas exportações crescentes colocam o Sudeste Asiático na defensiva, enquanto as suas siderúrgicas sofrem com o excesso de capacidade e a baixa utilização.

O Departamento de Comércio Exterior da Tailândia poderá concluir a sua investigação até junho, depois de receber uma petição no ano passado da Sahaviriya Steel, G Steel e GJ Steel, as maiores fabricantes tailandesas de bobinas de aço laminadas a quente. O produto é utilizado em peças automotivas e de equipamentos, pontes e tubulações de água.

Os peticionários pediram ao Departamento do Comércio Exterior (DFT) que impusesse medidas anti-evasão contra 17 fabricantes de aço chineses que, segundo eles, evitaram os direitos antidumping existentes, modificando ligeiramente os seus produtos. As autoridades tailandesas encontraram evidências de modificação de produtos e dumping de preços entre fabricantes chineses que cooperaram com os investigadores, de acordo com a DFT.

O Sudeste Asiático, o principal destino de exportação de aço da China, está a preparar-se para o excesso de oferta que se espalha à medida que os sectores imobiliário, de infra-estruturas e de produção da China abrandam. A produção de aço bruto da China no ano passado permaneceu no mesmo nível de 2022, embora o consumo tenha caído 3,5% em relação ao ano anterior. As exportações aumentaram 39%.

Enquanto isso, as importações de aço da Tailândia estão aumentando, para 63% da oferta total em 2023, acima dos 58% em 2014. No mesmo período, a produção doméstica caiu de 42% para 37% da oferta total. A Tailândia utilizou 16 milhões de toneladas de aço no total em 2023. Produz apenas 30% da capacidade, o que é inferior à média do Sudeste Asiático de 58% ou à média global de 77%.

As ligas misturadas em produtos siderúrgicos pelos fabricantes chineses para evitar medidas antidumping causam problemas de controle de qualidade para as siderúrgicas tailandesas, que dependem de sucata em vez de minério de ferro, disse Wirote.

Cheios de oferta, os fabricantes chineses oferecem aos compradores tailandeses um preço mais barato do que as siderúrgicas locais. Em 2023, o preço do aço revestido da China foi 39% inferior ao dos produtos tailandeses. Aço laminado chinês vendido com desconto de 16%.

Mesmo sem as importações chinesas, o excesso de capacidade siderúrgica paira sobre as economias emergentes do Sudeste Asiático. As fábricas na Tailândia, Vietname, Indonésia, Malásia, Singapura e Filipinas serão capazes de produzir pelo menos 147 milhões de toneladas de aço até 2026, acima dos 75,3 milhões de toneladas em 2021.