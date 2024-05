Estadista angolano recebe príncipe herdeiro do Sultanato de Omã

O Presidente da República, João Lourenço, recebeu, esta quinta-feira, em audiência,uma delegação do Sultanato de Omã, encabeçada pelo príncipe herdeiro Sayyid The-Yazin Haitham Al Said.

Após o encontro, Sayyid Al Said não prestou quaisquer declarações à imprensa.

O Sultanato de Omã é um país árabe, localizado no Médio Oriente, membro do Conselho de Cooperação dos Países do Golfo, cuja economia depende principalmente da exportação de petróleo e do gás natural.

No âmbito do seu Plano Estratégico de Desenvolvimento (Visão – 2040), pretende diversificar a sua economia, estabelecendo parcerias com outros países.

O país tem-se destacado pela implementação de uma política activa e pragmática de boa vizinhança com todos os Estados da região e do mundo, tendo merecido um amplo reconhecimento internacional, pelo seu eficaz papel como mediador de conflitos. MR/SC