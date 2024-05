O petróleo oscila à medida que o clima de risco é compensado pela previsão de demanda mais fraca da AIE

Os preços de petróleo têm oscilado à medida que os traders equilibraram o sentimento mais amplo de risco com as preocupações de consumo, após a Agência Internacional de Energia (AIE) ter reduzido a sua previsão de procura.

O preço de referência Brent flutuou a volta de US$ 82 por barril e o West Texas Intermediate dos Estados Unidos perto de US$ 78 por barril, oscilando os dois numa faixa de US$ 2 enquanto os mercados buscavam uma direção.

A procura por gasolina aumentou numa média sazonal de quatro semanas, enquanto os stocks dos EUA diminuíram. Ainda assim, os dados não foram tão fortes como os traders previram antes da temporada de verão.

Entretanto, o corte de 140.000 barris por dia da AIE na sua previsão de crescimento reflecte uma contracção da procura no primeiro trimestre nos países ricos, combinada com uma revisão em alta das estimativas para 2023. Outros analistas da Rystad Energy A/S esperam uma forte procura global por gasolina e Combustível de aviação europeu .

Os futuros do petróleo bruto ainda estão em alta este ano, uma vez que a OPEP+ reduziu a produção para evitar um excesso. No período que antecede a decisão de prolongar as restrições numa reunião de 1 de Junho, os membros da OPEP+ estão a debater-se com a questão espinhosa da quantidade de petróleo que são capazes de bombear – vários grandes exportadores estão a tentar aumentar os seus níveis, com vista a garantir o direito de bombear mais petróleo em 2025.

Os países da OPEP+ que participaram na mais recente ronda de cortes na produção de petróleo do grupo excederam as suas quotas no mês passado.