Angola e China avaliam cooperação bilateral

As repúblicas de Angola e popular da China abordaram, esta quarta-feira, em Luanda, o estado actual das relações bilaterais, com foco nos projectos de cooperação em curso.

De acordo com uma nota de que ANGOP teve acesso, o ministro das Relações Exteriores, Téte António, recebeu, em audiência, o embaixador extraordinário e plenipotenciário da China em Angola, Zhang Bin, durante a qual avaliaram as oportunidades de investimento nos diversos sectores-chave.

Na ocasião, Zhang Bin transmitiu os melhores votos das autoridades do seu país ao povo e governo angolano, destacando as iniciativas para promover uma maior diversificação da base económica angolana e aumentar o valor acrescentado das exportações entre os dois países.

Satisfeitos com o estado actual das relações bilaterais entre Angola e a China, ambas as partes comprometeram-se a prosseguir com os esforços para o seu aprofundamento, na busca de uma cooperação mais sólida.

No dia 12 de Janeiro de 1983, Angola e a China estabeleceram relações diplomáticas, inaugurando um novo capítulo na história da amizade tradicional entre os dois países.