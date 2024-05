PR trabalha no Namibe

O Presidente da República, João Lourenço, desloca-se, esta sexta-feira, à província do Namibe, onde vai inaugurar o Parque Nacional do Iona, entre outras actividades.

Segundo o serviço de imprensa do Presidente da República, a inauguração do Parque Nacional do Iona acontece no sábado, 18 de Maio.

Antes de deixar o Namibe, no domingo, João Lourenço vai orientar uma reunião com o Governo provincial, para se inteirar da situação socioeconómica da região, no quadro do programa da sua Presidência aberta.

O Parque do Iona é um local exuberante de conservação da natureza que alberga animais como zebras, girafas, orix, chitas e aves aquáticas.

Situado no deserto do Namibe no canto sudoeste de Angola, com uma costa acentuada de 160 km contígua ao Oceano Atlântico, Iona é uma das mais sublimes áreas selvagens, com férteis ecossistemas terrestres e marinhos.

Os seus areais centrais estão delimitados a leste por montanhas que atingem alturas de 2 000 metros e a oeste por dunas ao longo de toda a costa. Alimentado por dois rios limítrofes, o Cunene e o Curoca, o parque contém bosques extensos e é habitado por chitas e leopardos, manadas de órix, gazelas e zebras de Hartmann, avestruzes, répteis endémicos e é o habitat principal das plantas mais antigas do mundo, Welwitschia mirabilis

O Parque Nacional de Iona é importante a nível da região, e faz parte de uma área de conservação transfronteiriça (TFCA) com o Parque Nacional da Costa dos Esqueletos, na Namíbia.

Historicamente, o parque era habitado por rinocerontes e elefantes, mas ambas estas espécies desapareceram por completo desta área e outros animais selvagens também foram dizimados. As actividades humanas descontroladas das populações periféricas e do parque, incluindo a pastagem de gado, colocam ainda mais pressão nos seus ecossistemas. ART/SC