EasyJet anuncia voos ‘low cost’ de Portugal para Cabo Verde

A partir de hoje, estão à venda os bilhetes de passagem da companhia aérea britânica low cost easyJet, que em Outubro começa a ligar Cabo Verde e Portugal. Vai ser a primeira companhia low cost a viajar para Cabo Verde e a primeira vez na África Ocidental.

Após dois anos de negociações entre o Governo de Cabo Verde, através do Ministério do Turismo e Transportes, e a easyJet, foram anunciados voos da companhia aérea low cost para Cabo Verde. A easyJet passa a partir de 29 de Outubro a fazer voos de Lisboa e Porto para a ilha do Sal, tendo disponibilizado 50 mil lugares para todo o Inverno IATA de Outubro a Março. Na sua página do Facebook, o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, disse que essa iniciativa concretiza um desejo e uma expectativa que o Governo espera tenha impacto positivo no reforço do posicionamento de Cabo Verde no mercado turístico e na diversificação da oferta para os cidadãos cabo-verdianos no país e na diáspora através de voos low cost. Em declarações à televisão pública cabo-verdiana, o director geral da easyJet em Portugal, José Lopes, disse que Cabo Verde é um excelente destino para a companhia aérea ‘low cost’ easyJet.

“Cabo Verde é uma escolha que vai já do namoro antigo. Estivemos em conversações, há mais de dois anos, com o Governo de Cabo Verde. É um destino que tem uma apetência de beleza paisagística, de calor, das suas gentes, da sua cultura, que é inigualável. Também preenche requisitos que a EasyJet procura, constantemente, sol de Inverno e, neste caso, o adicional que também é sol de Verão. É sol o ano inteiro. É um destino extremamente apetecível para os nossos clientes” disse o José Lopes.

De Portugal para Cabo Verde, a easyJet vai ter 4 frequências semanais (terças, quartas, quintas e sábados) a partir de Lisboa e 2 frequências semanais (quartas e sábados) a partir do Porto, durante o ano inteiro. A ilha do Sal passa a ser o ponto mais a sul para o qual a companhia voa, até ao momento e, também marca a sua estreia na África Ocidental.

