Primeiro-ministro da Eslováquia em risco de vida depois de ter sido baleado no estômago

O primeiro-ministro Robert Fico foi baleado em Handlová e depois levado para o hospital. Atirador foi imobilizado e detido após o ataque.

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, foi atingido a tiro esta quarta-feira em Handlová, cidade a 150 quilómetros da capital Bratislava, pouco antes das 15 horas (hora local, menos uma em Lisboa). O chefe de Governo foi atingido na zona do abdómen e corre perigo de vida.

Segundo a TA3, uma estação de televisão eslovaca, Fico foi atingido com quatro tiros nas imediações da Casa da Cultura, enquanto cumprimentava apoiantes à saída de uma reunião com membros do seu governo. Nesse momento, um homem que estava entre a multidão disparou vários tiros e foi imediatamente imobilizado pelo corpo de segurança. O atirador foi depois detido.

A polícia interditou o local e Fico foi levado para um hospital em Banska Bystrica.

De acordo com uma publicação na conta de Facebook de Robert Fico, o primeiro-ministro eslovaco corre perigo de vida. “Foi baleado várias vezes e corre perigo de vida. Neste momento, está a ser transportado de helicóptero para Banská Bystrica, porque demoraria muito tempo a chegar a Bratislava, devido à necessidade de uma intervenção urgente. As próximas horas serão decisivas.”

O vice-presidente do Parlamento, Lubos Blaha, confirmou o incidente durante uma sessão do Parlamento, que foi suspensa até nova ordem, segundo a agência noticiosa eslovaca TASR.

Em imagens nas redes sociais, vê-se o primeiro-ministro a ser encaminhado para um carro pelo corpo de seguranças momentos após o ataque.

As reações não tardaram em chegar

Os principais partidos da oposição eslovaca, Eslováquia Progressista e Liberdade e Solidariedade, cancelaram um protesto planeado contra um controverso plano governamental de revisão da radiodifusão pública que, segundo eles, daria ao governo o controlo total da rádio e televisão públicas.

“Condenamos absoluta e firmemente a violência e o tiroteio de hoje contra o primeiro-ministro Robert Fico”, afirmou o líder da Eslováquia Progressista, Michal Simecka. “Ao mesmo tempo, apelamos a todos os políticos para que se abstenham de quaisquer expressões e medidas que possam contribuir para aumentar ainda mais a tensão.”

Também a Presidente da Eslováquia, Zuzana Caputova, condenou o ataque “brutal e impiedoso” contra o primeiro-ministro. “Estou chocada”, disse. “Desejo a Robert Fico muita força neste momento crítico e uma rápida recuperação deste ataque”.

O primeiro-ministro checo, Petr Fiala, considerou o incidente “chocante” e acrescentou: “Desejo que o primeiro-ministro melhore rapidamente. Não podemos tolerar a violência, não há lugar para ela na sociedade”.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou o que descreveu como um “ataque vil”. “Tais atos de violência não têm lugar na nossa sociedade e minam a democracia, o nosso bem comum mais precioso”, afirmou von der Leyen numa publicação no X.

Já o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, escreveu na rede social X: “Notícias chocantes da Eslováquia. Robert, os meus pensamentos estão convosco neste momento tão difícil”.

Robert Fico, três vezes primeiro-ministro

O tiroteio ocorre três semanas antes das eleições cruciais para o Parlamento da União Europeia, nas quais os partidos populistas e de extrema-direita do bloco de 27 países parecem preparados para obter ganhos.

Fico, que é primeiro-ministro pela terceira vez, e o seu partido de esquerda Smer, ou A Direção – Social-Democracia, ganharam as eleições parlamentares de 30 de setembro na Eslováquia, encenando um regresso político depois de terem feito campanha com uma mensagem pró-russa e anti-americana.

Os críticos temiam que a Eslováquia sob o comando de Fico abandonasse o rumo pró-ocidental do país e seguisse as pisadas da Hungria sob o comando do primeiro-ministro populista Viktor Orbán.

Milhares de pessoas manifestaram-se repetidamente na capital e em toda a Eslováquia para protestar contra as políticas de Fico.