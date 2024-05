Cacau cai 19% enquanto previsões de chuva provocam volatilidade no mercado

Os futuros do cacau em Nova Iorque sofreram a maior queda de preços registada em mais de 60 anos, com previsões meteorológicas mais húmidas para os principais produtores, alimentando ainda mais a volatilidade do mercado.

O contrato mais ativo em Nova York caiu até 19% na segunda-feira, enquanto os futuros de Londres caíram até 18%. As chuvas estão a melhorar as perspectivas para as colheitas e o baixo interesse em aberto nos mercados do cacau está a amplificar os movimentos de preços.

As chuvas “devem melhorar um pouco as condições” no Gana, o segundo maior produtor mundial, e na Indonésia, disse Donald Keeney , meteorologista sénior da Maxar Technologies Inc., por e-mail. A Costa do Marfim, principal produtora, também beneficiará do clima chuvoso, disse Keeney, mas ainda precisa de mais chuvas para acabar completamente com a seca que estressa as colheitas.

No Gana, a combinação de chuva e sol tem sido boa para o cacau e os produtores gostariam que o padrão continuasse, disse Michael Acheampong, principal agricultor da cidade de Kwarbeng, cerca de 100 quilómetros (62 milhas) a norte de Accra.

A falta de humidade nos principais produtores de cacau da África Ocidental prejudicou a oferta num mercado já atingido pelo envelhecimento das árvores e pelas doenças. Os preços registaram uma recuperação de 9% na semana passada, com os gestores financeiros a aumentarem as suas apostas líquidas de alta para o máximo das últimas três semanas. Ainda assim, alguns esperam que um preço recorde estabelecido em meados de Abril marque o pico da recuperação histórica.