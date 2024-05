Girabola2023/24: Kabuscorp derrota São Salvador nos Coqueiros

O Kabuscorp do Palanca venceu, neste sábado, em Luanda, o São Salvador do Kongo, por 3-0, em jogo da 24ª jornada do Campeonato Nacional de futebol (Girabola2023/24), disputado no Estádio dos Coqueiros.

Os “palanquinos” da capital do país inauguraram o marcador, aos 18 minutos, por intermédio de Téo, fruto de um ressalto de bola na área do adversário.

Mesmo com alguma réplica do oponente, o dono de casa dominou os primeiros 45 minutos. No reatamento, a tónica do encontro não alterou-se e a vantagem nas acções ofensivas pendiam sempre para o lado do anfitrião.

Na sequência, o Kabuscorp ampliou o marcador, por duas vezes, destas por Benarfa, aos 62, e Mardi, já no tempo extra (90´+ 5), esse último golo, em aproveitamento de um “fiasco” do guarda-redes adversário.

Com este resultado volumoso, o Kabuscorp mantêm-se na quarta posição da prova, com 39 pontos, enquanto que o São Salvador é 10°/22 pts.

De ressaltar que, o jogador Adilson, da formação da província do Zaire, cai inanimado no relvado do campo, na segunda parte, tendo sido transportado para uma das unidades hospitalares de Luanda. DJ/VAB