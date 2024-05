Presidente da República recebe PCA da TotalEnergies, enquanto produção de petróleo em Angola cai para 1,083 milhões bd

O Presidente da República, João Lourenço, recebeu, esta segunda-feira, em Luanda, o Presidente do Conselho de Administração (PCA) da TotalEnergies, Patrick Pouyanné.

Em declarações à imprensa, no final da audiência o PCA da TotalEnergies disse que deu a conhecer ao Chefe de Estado angolano o “Projecto Kaminho”, avaliado em seis mil milhões de dólares americanos, localizado na Bacia do Kwanza, a 100 quilómetros da costa, que, a partir de 2028, deverá produzir 70 mil barris de petróleo por dia, quando estiver em pleno funcionamento. O “Projecto Kaminho”, localizado em águas profundas da Bacia do Kwanza, contará com dois campos denominados “Cameia” e “Golfinho”.

“Estamos muito satisfeitos. A bacia tem uma reserva estimada em 350 milhões de barris e iremos extrair 70 mil barris por dia, o que deverá incrementar a produção nacional”.

Para o efeito, revelou, estar em construção, na República Popular da China, a plataforma e toda a rede submarina de transporte, sendo que o restante material será produzido localmente, nos estaleiros da Petromar.

Nele estará também em operações a sétima Unidade de Produção Armazenamento e Descarga (FPSO) da TotalEnergies em Angola, no quadro da qual serão aplicadas as mais modernas técnicas de descarbonização, para reduzir o impacto ambiental.

Entretanto, a produção petrolífera em Angola caiu para 1,073 milhões de barris/dia em abril, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG).

Recorde-se que o pico da produção petrolífera de Angola foi atingido em 2008, com 1,903 milhões de barris por dia. Desde essa data, a produção de petróleo tem estado em declínio contínuo. A preços correntes, a diferença entre a produção actual e o pico de 2008 representa uma perda anual de cerca de 25 mil milhões de dólares em receitas petrolíferas.

Por Editor Económico

Portal de Angola