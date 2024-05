Preço do petróleo continua a oscilar numa faixa estreita, não dando indicações claras sobre o sentimento do mercado

Mesmo com a ocorrência de grandes acontecimentos no Médio Oriente, o comércio de petróleo tem sido relativamente fraco à medida que a volatilidade desaparece do mercado.

Os preços do petróleo flutuam dentro de um intervalo estreito, não revelando qualquer direcção clara para cima ou para baixo antes da reunião de produção da OPEP em Junho. Isso levou uma medida importante das oscilações do mercado ao nível mais baixo desde cerca de cinco anos: a volatilidade do Brent atingiu os seus níveis mais baixos desde 2019.

O Brent oscilou a volta de US$ 83 por barril depois de registar o seu primeiro avanço semanal neste mês, enquanto o West Texas Intermediate fechou perto de US$ 80. Ambos os mercados oscilaram entre pequenos ganhos e perdas na segunda-feira.

Todos os olhos continuam a monitorizar a evolução no Médio Oriente.

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi , e o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amirabdollahian, morreram num acidente de helicóptero. Separadamente, existem preocupações sobre a saúde do rei Salman Bin Abdulaziz, de 88 anos, da Arábia Saudita , pai do governante de facto do país, o príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman. O Procurador-Geral do Tribunal Penal Internacional procura mandados de prisão para o Primeiro-Ministro de Israel e o líder do Hamas por crimes de guerra.

Noutros lugares, os ataques de drones às refinarias russas continuam, tendo a refinaria de Slavyansk sido atingida no fim de semana. Um petroleiro com destino à China foi atingido por um míssil Houthi na área do Mar Vermelho no sábado.

No entanto, os analistas minimizaram a importância dos acontecimentos para os mercados de futuros do petróleo, observando que é pouco provável que as políticas petrolíferas e as exportações sejam afectadas.

Apesar do recente comércio sem rumo do petróleo bruto, o índice de referência global Brent ganhou quase 10% este ano. A recuperação do petróleo arrefeceu desde meados de Abril, à medida que os gestores financeiros aguardam sinais de melhoria da procura antes da época de Verão. Os observadores do mercado estão a voltar a sua atenção para a próxima reunião da OPEP+, no dia 1 de junho, onde se espera uma renovação das restrições existentes .

Por Editor Económico

Portal de Angola