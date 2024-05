A Costa do Marfim tornou-se o país com a melhor classificação da dívida pública na África Subsaariana

A Costa do Marfim, o maior produtor mundial de cacau, ultrapassou a África do Sul e tornou-se no país soberano com melhor classificação da dívida pública na África Subsariana.

Embora ambos os países tenham sido classificados em BB- pela S&P Global Ratings , a perspetiva da Costa do Marfim foi alterada para positiva no que a empresa de classificação disse ser uma melhoria no perfil da dívida, enquanto a perspetiva da África do Sul foi mantida em estável.

O rendimento da dívida da Costa do Marfim com vencimento em 2028 caiu 13 pontos base, para 7,09%, às 12h de segunda-feira em Londres. É o valor mais baixo desde 15 de abril. A dívida em dólares da África do Sul com vencimento em 2030 era negociada a um rendimento de 6,9%, abaixo dos níveis acima de 8,5% registados recentemente em outubro.

“A trajectória de classificação da Costa do Marfim ao longo dos últimos dez anos tem sido impressionante, reflectindo a recuperação económica do país ao longo do período”, disse Samir Gadio , chefe de estratégia para África no Standard Chartered . “Muitos outros soberanos africanos foram rebaixados durante esse período.”

A Costa do Marfim quebrou o bloqueio de quase dois anos da África Subsaariana aos mercados de capitais internacionais em Janeiro deste ano, ao vender 2,6 mil milhões de dólares em euro-obrigações. A economia, uma das que mais cresce na região, segundo as projeções do Fundo Monetário Internacional, crescerá 6,5% em 2024, acima dos 6,2% do ano passado.

Apesar da diminuição da produção de cacau e das previsões em baixa, o governo garantiu um acordo de financiamento de 4,8 mil milhões de dólares com o FMI, reforçando as suas finanças e reservas. A S&P disse que espera que as exportações de commodities aumentem nos próximos dois anos.

Em Março, a Moody’s elevou a classificação da Costa do Marfim para Ba2, dois níveis abaixo do grau de investimento, colocando-a no mesmo nível da África do Sul.