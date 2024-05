MPLA e Swapo reforçam relações bilaterais

A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, encontra-se, desde hoje, domingo, em Windhoek, capital da República da Namíbia, à convite do partido namibiano Swapo, no quadro do reforço da cooperação entre ambas formações políticas .

De acordo com uma nota de imprensa que ANGOP teve acesso, Luísa Damião trabalha durante seis dias na Namíbia, onde vai manter um encontro de cortesia com o Presidente da República, Nangolo Mbumba

Estão igualmente agendados encontros com a vice-presidente da SWAPO e da República da Namíbia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, e com distintas figuras deste partido no poder neste país.

À sua chegada, a vice-presidente do MPLA foi recebida pela ministra junto da Presidência da Namíbia, Christine Hoebes.

Luísa Damião chefia uma delegação que integra o secretário do Bureau Político para Relações Internacionais, Manuel Augusto, pela secretária do Bureau Político para Política Social, Maricel Capama, pela secretária-geral da OMA, Joana Tomás, e pelo primeiro secretário nacional da JMPLA, Crispiniano dos Santos.

Desde a luta de libertação dos povos de Angola e da Namíbia, iniciada nos anos 60, e que culminou com a proclamação da independência, de Angola, em 1975, e da Namíbia, em 1990, que o MPLA e a SWAPO mantêm uma estreita relação de cooperação. FMA/ART