Preço do petróleo baixa à medida que as tensões na oferta diminuem

Os preços do petróleo fecharam ligeiramente mais baixos na terça-feira, à medida que as tensões de oferta diminuíram, e enquanto os participantes do mercado mudaram o foco para os dados dos stocks dos EUA, previstos para quarta-feira, anunciou a Reuters.

Os futuros do petróleo bruto Brent fecharam na terça-feira em torno de US$ 83 o barril, e os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate fecharam em torno de US$ 78 o barril.

A Administração de Energia dos EUA elevou na terça-feira as suas previsões para a produção mundial de petróleo e combustíveis líquidos deste ano e reduziu as suas expectativas de procura, apontando para um mercado bem abastecido, em oposição às previsões anteriores que mostravam escassez na oferta.

O prêmio do contrato de primeiro mês do Brent em relação ao contrato de seis meses caiu para US$ 2,90 por barril na terça-feira, o menor desde meados de fevereiro, outro sinal de que os participantes do mercado apostam na redução do aperto na oferta.

Os dados atuais sobre os stocks mostram que o petróleo bruto e os suprimentos de petróleo estão 1,1 milhão de barris por dia acima das previsões nas economias desenvolvidas, de acordo com uma análise da corretora de energia StoneX.

Na semana passada, o Brent e o WTI tiveram as perdas semanais mais acentuadas em três meses, à medida que dados fracos sobre o emprego nos EUA alimentavam esperanças de cortes nas taxas de juro.

Os preços do petróleo encontraram algum apoio na terça-feira devido a uma solicitação do governo dos EUA para comprar mais de 3 milhões de barris de petróleo para a Reserva Estratégica de Petróleo (SPR), mas o foco permaneceu nos relatórios de armazenamento de petróleo dos EUA, previstos para terça e quarta-feira, disse Robert Yawger, analista da Mizuho.

Os comerciantes de petróleo ignoraram em grande parte as tensões crescentes no Médio Oriente, onde os militares israelitas assumiram o controlo da passagem fronteiriça de Rafah, entre a Faixa de Gaza e o Egipto, e os seus tanques foram empurrados para a cidade de Rafah, no sul de Gaza, enquanto os mediadores lutavam para garantir um acordo de cessar-fogo .

Em vez disso, o foco parece estar direcionado para as incertezas que rodeiam as perspetivas de crescimento económico global e o impacto previsto do crescimento lento na procura de petróleo.