Futebol: Petro de Luanda terminou no 1° lugar no Grupo C na Champions

Seis jogos, três triunfos, três empates e nenhuma derrota, eis o balanço da equipa angolana do Petro de Luanda na fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos.

Petro de Luanda venceu Étoile du Sahel

Na sexta e última jornada da fase de grupos, o Petro de Luanda venceu por 2-0 os tunisinos do Étoile du Sahel no Estádio 11 de Novembro, na capital angolana.

Os golos dos tricolores foram apontados pelo hondurenho Jonathan Toro, aos 38 minutos, e pelo angolano Julinho, aos 71 minutos de jogo.

Um terceiro triunfo que permitiu aos petrolíferos terminar no primeiro lugar no grupo C com 12 pontos.

O Petro de Luanda não perdeu nenhum encontro e não sofreu nenhum golo na fase de grupos, um recorde para a equipa angolana.

No segundo lugar, e igualmente apurado, acabou o Espérance de Tunes, a equipa tunisina, com onze pontos, isto após ter triunfado por 1-0 frente aos sudaneses do Al-Hilal Omdurman.

Os sudaneses do Al-Hilal Omdurman e os tunisinos do Étoile du Sahel terminaram respectivamente nos 3° e 4° lugares com cinco e quatro pontos, estando eliminados da prova.

Nos quartos-de-final, as equipas que acabaram no primeiro lugar – Mamelodi Sundowns (África do Sul), ASEC Mimosas (Costa do Marfim), Al Ahly (Egipto) e Petro de Luanda (Angola) – vão agora defrontar os segundos classificados – TP Mazembe (RD Congo), Simba (Tanzânia), Young Africans (Tanzânia) e Espérance de Tunes (Tunísia).

O sorteio vai decorrer a 12 de Março.

De notar que na Liga dos Campeões africanos, o Petro de Luanda já alcançou duas vezes as meias-finais em 2001 e em 2022. Em 2001, os petrolíferos perderam por 0-2 na primeira mão frente ao Mamelodi Sundowns, mas venceram por 2-0 em casa, sendo apenas derrotados por 3-5 na marcação das grandes penalidades frente à equipa sul-africana.

Em 2022, a equipa tricolor perdeu por 1-3, em casa em Luanda, frente aos marroquinos do Wydad de Casablanca, antes de empatar na segunda mão em território marroquino a uma bola, sendo eliminada.