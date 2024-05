A corrida pelo domínio do hidrogênio verde está a acelerar

Várias regiões do mundo estão a lutar para alcançar o domínio do hidrogénio verde através do rápido desenvolvimento da sua capacidade de produção de hidrogénio, infraestruturas de transporte e corredores de hidrogénio.

Enquanto a Ásia e o Médio Oriente estão a desenvolver rapidamente as suas capacidades de produção, a Europa está a concentrar-se na conectividade para garantir que pode transportar hidrogénio através das fronteiras.

O hidrogénio é visto como fundamental para alcançar uma transição verde, uma vez que, ao contrário de muitas outras fontes de energia renováveis, é considerado um transportador versátil que pode ser utilizado como combustível para abastecer os transportes e outras indústrias difíceis de reduzir.

A descarbonização da aviação, do transporte de mercadorias e de indústrias como a indústria transformadora dependerá fortemente da produção regional de hidrogénio verde, o que incentivou fortes investimentos públicos e privados no sector nos últimos anos para acelerar a produção e estimular a inovação tecnológica.

A maior parte do hidrogénio produzido a nível mundial provém de combustíveis fósseis, sendo que o hidrogénio verde contribui actualmente com menos de um por cento da produção global . No entanto, em linha com os compromissos climáticos e os objectivos de uma transição verde, vários governos introduziram políticas de hidrogénio verde e apoio financeiro para desenvolver projectos de hidrogénio verde em grande escala nas próximas décadas.

Existe um pipeline de projetos globais significativamente maior que poderia ser implantado, dependendo do investimento e da autorização. Os países com o pipeline de produção de hidrogénio verde mais ambicioso incluem China, Arábia Saudita, Suécia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Vietname, Austrália, Omã, França e Canadá.

Actualmente, a China é de longe o maior consumidor e produtor de hidrogénio. Enquanto a segunda maior potência de hidrogénio verde é a Arábia Saudita, seguida pela Suécia. A Arábia Saudita está atualmente a construir o maior projeto de hidrogénio verde do mundo até à data, uma instalação que deverá incluir “até 4 GW de energia solar e eólica para produzir até 600 toneladas de hidrogénio verde por dia.

A União Europeia pretende produzir 10 milhões de toneladas e importar mais 10 milhões de toneladas de hidrogénio verde até 2030, que utilizará para alimentar os transportes e descarbonizar a indústria.

No Médio Oriente e Norte de África (MENA), vários estados estão a desenvolver a sua capacidade de hidrogénio verde, apoiados por financiamento estatal e privado. Este mês, em Omã, o grupo estatal que supervisiona o desenvolvimento do hidrogénio verde , Hydrom, ultrapassou os seus objectivos de financiamento anual com a assinatura de dois novos projectos em Dhofar no valor de 11 mil milhões de dólares . Espera-se agora que a produção total de hidrogénio verde em Omã atinja 1,38 milhões de toneladas por ano (mtpa) até 2030. A segunda ronda de leilões de hidrogénio verde da Hydrom atraiu mais de 200 empresas que procuram investir no sector em Omã.

Entretanto, em Março, o governo marroquino declarou que iria atribuir um milhão de hectares a projectos de hidrogénio verde , sendo 300.000 hectares designados para a primeira fase de desenvolvimento. Espera-se que isto atraia um maior investimento privado no sector.

Na maioria das regiões do mundo, o hidrogénio verde está numa fase inicial de desenvolvimento. No entanto, vários países têm importantes gasodutos de produção de hidrogénio verde, que esperam desenvolver durante a próxima década. Espera-se que isto apoie a descarbonização de indústrias difíceis de reduzir, como os transportes e a indústria pesada. Embora a China continue sem dúvida a ser o maior produtor de hidrogénio verde, vários outros países estão a desenvolver estratégias de hidrogénio verde para apoiar o desenvolvimento regional e reduzir a sua dependência de potências estrangeiras para o seu fornecimento de combustível renovável.