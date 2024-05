Amazon lança serviço de compras online na África do Sul

Amazon lançou o seu serviço de compras online na África do Sul na terça-feira, desafiando uma série de retalhistas online dominados pela Naspers’ Takealot. com.

A economia mais avançada de África é geralmente vista como um bom ponto de entrada para as empresas se expandirem no continente e a Amazon poderia estar a fazer o mesmo, disseram analistas.

O lançamento do seu serviço ocorre numa altura em que a África do Sul registou um aumento acentuado nas compras online, depois de a pandemia ter criado uma oportunidade para o comércio electrónico finalmente se consolidar, com os retalhistas a duplicarem os investimentos em resposta.

Amazon.co.za oferecerá entrega no mesmo dia e entrega no dia seguinte com mais de 3.000 pontos de coleta. Os compradores terão entrega gratuita nos primeiros pedidos, seguida de entrega gratuita para pedidos subsequentes acima de 500 rands (US$ 27,07), informou em comunicado.

Os clientes na África do Sul poderão comprar de uma seleção de marcas locais e internacionais em 20 categorias de produtos diferentes, como eletrônicos de consumo, eletrodomésticos e pequenos eletrodomésticos de cozinha, incluindo marcas internacionais como a Apple, disse a Amazon.

Mais de 60% dos itens vendidos nas lojas da Amazon em todo o mundo são de vendedores independentes – a maioria dos quais são pequenas e médias empresas.

“Construir um relacionamento forte com marcas e empresas sul-africanas é extremamente importante para nós. Queremos que a Amazon.co.za seja o lugar onde eles podem alcançar milhões de clientes”, disse Robert Koen, diretor-gerente da Amazon na África Subsaariana.

O sector retalhista crescente e em evolução da África do Sul também atraiu os retalhistas internacionais de comércio electrónico de fast fashion Shein e Temu, com o seu rápido crescimento impulsionado pela procura robusta do seu vestuário de baixo preço. O Temu foi lançado no país no início deste ano.

Os retalhistas também estão a duplicar os investimentos no comércio eletrónico à medida que a conectividade à Internet e a penetração dos smartphones aumentam no país.