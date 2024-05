Preços da energia e do gás natural nos EUA caem abaixo de zero, enquanto as atenções agora se voltam para a OPEP+

Os preços spot da energia e do gás natural nos EUA caíram para território negativo no Texas, Califórnia e Arizona na terça-feira, sinalizando um excedente na produção em meio à demanda moderada e amplas reservas hidroelétricas.

À medida que os participantes no mercado se debatem com estes desenvolvimentos sem precedentes, as atenções voltam-se agora para as próximas reuniões da OPEP+ e da Reserva Federal. Espera-se que estes eventos cruciais forneçam informações sobre a dinâmica global da oferta de petróleo e as trajetórias das taxas de juro, respetivamente, moldando ainda mais a trajetória dos mercados energéticos nos próximos meses.

No centro de Waha, os preços do gás no dia seguinte despencaram para o mínimo de três semanas, de US$ 2,72 negativos por milhão de unidades térmicas britânicas (mmBtu), em 6 de maio. Os preços da energia no dia seguinte nos centros no Arizona e no sul da Califórnia caíram para os mínimos de uma semana.

A dinâmica que impulsiona os preços negativos sugere que as empresas energéticas estão a debater-se com o excesso de produção de energia e de gás. Como resultado, os produtores encontram-se na posição precária de reduzir a produção, pagar a outros para absorverem o excedente de energia ou recorrer à queima.

As previsões anteriores a esta queda já sugeriam potenciais descidas nos preços do gás no centro de Waha, no oeste do Texas. Estas previsões materializaram-se quando Kinder Morgan iniciou a manutenção sazonal nos oleodutos que ligam o Permiano à Costa do Golfo. As reduções nos fluxos de gasodutos, juntamente com as atividades de manutenção contínuas, agravaram a pressão descendente sobre os preços.

Esta evolução surge num contexto de preços tipicamente moderados da energia e do gás na primavera, alimentados por condições meteorológicas amenas e pelo aumento do fornecimento de energia hidroelétrica.

Em março, pensava-se que o excesso de oferta no mercado de gás natural dos EUA estava a diminuir, esperando-se que os operadores cortassem a produção em resposta à queda dos preços de Fevereiro, quando os preços atingiram o nível mais baixo das últimas três décadas. Apesar destes preços baixos do gás natural ao longo de vários anos, os produtores nacionais nos Estados Unidos continuaram optimistas quanto às perspetivas a longo prazo do gás como combustível.