João Lourenço solicita maior equilíbrio da dívida pública dos países africanos

O Presidente da República, João Lourenço, disse, esta terça-feira, em Dallas, estado norte-americano de Texas, que a grande preocupação da maior parte dos países africanos, se prende com o desafio da dívida pública, que condiciona seriamente a execução dos programas de desenvolvimento.

Falando na abertura da 16ª Cimeira Empresarial EUA-África, para a qual foi convidado também na qualidade de primeiro vice-presidente da União Africana, defendeu, por isso, que esta dívida deve merecer a atenção das instituições de crédito, de modo que seja estabelecido algum equilíbrio entre as obrigações perante o credor e os imperativos de execução dos programas de desenvolvimento dos países africanos.

Por outro lado, o Titular do Poder Executivo afirmou que um importante vector da relação de África com os EUA é o comércio, no âmbito do qual se têm processado operações com vantagens recíprocas, e a África consegue, por esta via, assegurar receitas consideráveis para a concretização de projectos de desenvolvimento sócio-económico.

Frisou que tem seguido com atenção e interesse o processo de renovação da Lei de Crescimento e Oportunidades para África (AGOA), por se tratar de um mecanismo importante para o enquadramento das trocas comerciais, que pretendemos que seja cada vez mais inclusivo e flexível, para que se possa tirar destes benefícios recíprocos tangíveis.

João Lourenço fez votos de que os resultados dos trabalhos desta cimeira sejam devidamente aproveitados, para “juntos construirmos uma parceria que promova o desenvolvimento económico e social do continente africano e seja, ao mesmo tempo, benéfica para as instituições credoras e investidores privados americanos”.

O Chefe de Estado angolano figura entre as entidades governamentais de África convidadas para a cúpula, que vai discutir, durante quatro dias, soluções para impulsionar a cooperação comercial entre norte-americanos e africanos.

A cimeira é uma iniciativa que visa discutir soluções eficazes para impulsionar parcerias comerciais sustentáveis entre os EUA e o continente africano, que se mostra cada vez mais estratégico e prioritário na política externa da Administração norte-americana.

O objectivo principal do encontro é possibilitar que os líderes africanos contactem, de forma directa, os decisores de Governos e do sector privado, a fim de se impulsionar parcerias empresariais sustentáveis entre os EUA e os africanos.

A organização da cimeira prevê levar à mesa temas de importância capital para o fortalecimento de parcerias empresariais mutuamente vantajosas, com particular destaque para o sector do agro negócio.

Espera-se que os países africanos estabeleçam pontes e parcerias para darem maior consistência aos seus projectos de desenvolvimento, atraindo investidores dos EUA para os campos agrícolas, um dos principais motores de crescimento das economias do continente.

A 16ª Cimeira Empresarial EUA-África servirá para aprofundar a questão das opções de financiamento disponíveis, por meio do Governo dos EUA e de investidores institucionais, assim como de bancos norte-americanos e africanos. Elj/ART