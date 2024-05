Porto de Antuérpia, na Bélgica, planeia porto de transporte de hidrogênio na Namíbia de € 250 milhões

O Porto de Antuérpia Bruges, na Bélgica, planeia desenvolver uma instalação de armazenamento e exportação de hidrogénio e amoníaco no valor de 250 milhões de euros no porto namibiano de Walvis Bay, em conjunto com a empresa estatal de logística da Namibia. O desenvolvimento faz parte do plano de hidrogénio verde da Namíbia

A instalação, que o CEO Jacques Vandermeiren disse poder receber financiamento da União Europeia, faz parte do plano da Namíbia para desenvolver uma indústria de hidrogénio verde para aproveitar a sua abundante energia solar e eólica para produzir o que está a ser considerado um combustível amigo do carbono do futuro.

A instalação, que será de propriedade igualitária do Porto de Antuérpia e da Autoridade Portuária da Namíbia , Namport, será construída dentro de três a cinco anos num local novo próximo ao porto existente, que inclui um terminal de containers. Uma unidade da MSC Mediterranean Shipping Company SA está em negociações para operar as instalações.

Irá armazenar e transportar hidrogénio e um derivado, o amoníaco, produzido por empresas como a belga Cie Maritime Belge SA .

O objetivo é reabastecer os navios que passam e transportar amoníaco para utilização em clusters da indústria pesada na Bélgica, na Alemanha e noutros locais da Europa que lutam para reduzir as suas emissões de carbono e não são adequados para conversão para a utilização de eletricidade renovável.

O hidrogênio verde é produzido pela divisão da água usando energia renovável. Pode então ser usado como combustível ou convertido em amônia, que é mais fácil de transportar.

A Namíbia pode servir “como um centro de produção de moléculas verdes e Antuérpia-Bruges como uma porta de entrada para servir o mercado europeu”, afirmaram a Namport e o Porto de Antuérpia num comunicado conjunto.