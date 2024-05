Aramco paga dividendos de US$ 31 mil milhões para ajudar a financiar o déficit orçamentário da Arabia Saudita

A Aramco, companhia petrolífera da Arabia Saudita, manteve o pagamento de dividendos de 31 mil milhões de dólares ao governo saudita, que luta contra um défice orçamental, e a outros investidores, apesar dos lucros mais baixos.

Os pagamentos generosos do maior exportador de petróleo do mundo estão a tornar-se cada vez mais importantes para o Estado do Golfo, à medida que os preços do petróleo permanecem abaixo dos níveis necessários para equilibrar o seu orçamento.

O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman está a lançar grandes empreendimentos dispendiosos, como o projecto futurista de Neom, a fazer uma grande aposta no turismo e a procurar participações em ligas desportivas enquanto tenta transformar a economia.

A Aramco disse que as distribuições, incluindo uma componente especial, serão maiores este ano do que em 2023, o que ajudará a financiar alguns dos vastos planos de gastos do reino. As grandes empresas petrolíferas globais, como a Shell Plc e a BP Plc, também mantiveram o seu foco no retorno de dinheiro aos acionistas.

O reino precisa de petróleo a cerca de 108 dólares por barril para equilibrar o orçamento, incluindo os gastos internos do seu fundo soberano, de acordo com a Bloomberg Economics. Os preços de referência do petróleo bruto em Londres eram negociados perto de US$ 83 por barril na terça-feira.

A Arábia Saudita já atrasou alguns projectos que fazem parte do seu plano de transformação económica para além de 2030 e reduziu as suas ambições para Neom. A sua economia contraiu-se durante três trimestres consecutivos, enquanto o orçamento esteve em défice durante seis trimestres consecutivos.

O lucro líquido da Aramco caiu 14%, para US$ 27,3 mil milhões no primeiro trimestre, em comparação com o ano anterior, de acordo com um comunicado divulgado na terça-feira.

A Arábia Saudita tem liderado os esforços da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e dos seus aliados para restringir a produção, num esforço para evitar um excedente de oferta e reforçar os preços. O grupo se reunirá em 1º de junho para considerar a possibilidade de estender as atuais restrições à oferta até o segundo semestre do ano. A maioria dos traders e analistas consultados pela Bloomberg espera que o grupo prolongue as restrições, talvez até o final de 2024.