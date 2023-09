O tratamento de beleza de David

David de Miguel Ângelo é considerado o ideal masculino de beleza na arte mas os mais de quinhentos anos de idade já pesam e a cada dois meses, a estátua é submetida a um processo de limpeza e restauro.

Desde 1873 que a escultura pode ser visitada na Galeria da Academia de Belas Artes, em Florença, até então estava sujeita aos rigores do mau tempo ou das revoltas políticas, que resultaram num braço partido no século XVI.

Do alto dos seus 5m17cm, David precisa da ajuda de Eleanora Pucci, que desde 2018 se ocupa em exclusivo da sua higiene. Entre os problemas mais comuns estão as teias de aranha, que teimam em acumular-se no cabelo e nos dedos, no entanto toda a escultura é monitorizada em permanência:

“Afeiçoamo-nos e conhecemos a obra de arte, vemo-la mudar, monitorizamos e verificamos se está tudo bem, tal como fazemos com uma pessoa real, um ente querido. Pergunto-me o que poderá ele pensar sobre o que vê à sua volta todos os dias, sobre as pessoas que o vêm ver”.

As portas da Galeria estão naturalmente fechadas para o banho de David, mas para os turistas há uma solução. Na Piazza della Signoria, encontra-se uma réplica da escultura há 150 anos. Não é tão importante como o original, mas não deixa de ser um símbolo necessário da arte e da cultura italianas.