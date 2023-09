Ucrânia divulga vídeo sobre a vida nas trincheiras

O progresso da contraofensiva tem sido lento mas nem por isso as tropas ucranianas perdem de vista a luz no fundo do túnel. O Ministério da Defesa da Ucrânia divulgou imagens sobre a vida nas trincheiras para os soldados que têm a missão de recuperar o território invadido pela Rússia.

Apesar de Kiev já ter recuperado o controlo de várias localidades na região de Bakhmut, a cidade que contava setenta mil habitantes antes da guerra persiste teimosamente em mãos russas e não há fim à vista na sangrenta batalha que se arrasta desde agosto do ano passado.

O progresso das forças ucranianas tem sido dificultado pelas múltiplas linhas defensivas e pelo poderio das forças russas. Kiev rejeita que a contraofensiva seja um fracasso mas o tempo escasseia e a aproximação do inverno promete dificultar cada vez mais a vida aos soldados ucranianos.