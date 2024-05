A indústria petrolífera do Canadá está em expansão, mas as empresas lutam para contratar e reter talentos qualificados.

A indústria petrolífera do Canadá está em expansão, mas as empresas na sua principal província produtora de petróleo, Alberta, estão a lutar para contratar e reter talentos qualificados para aproveitar a oportunidade de maior acesso ao mercado proporcionada pelo oleoduto Trans Mountain.

A produção de petróleo canadiana está a aumentar e poderá aumentar ainda mais entre todos os produtores este ano, dizem os analistas. Mas a escassez de talentos poderá tornar o renovado boom petrolífero do Canadá mais difícil de sustentar.

À medida que os Boomers e a Geração X se reformam, as próximas gerações da força de trabalho – Millennials e Gen Z – olham para a indústria do petróleo e do gás como uma coisa suja do passado, destruindo o clima e que não merece a sua atenção como candidatos a emprego.

A Universidade de Calgary, em Alberta, onde está sediada a maioria das empresas canadianas de energia, ouviu recentemente através de contactos da indústria que as empresas estão a ter dificuldades em encontrar pessoal qualificado. E a universidade planeia agora reiniciar o seu programa de engenharia de petróleo e gás, que foi suspenso há três anos devido ao interesse muito baixo por parte dos jovens e à recessão na indústria durante a COVID.

A decisão de relançar o programa de engenharia de petróleo e gás é indicativa da crise de talentos que a indústria tem enfrentado nos últimos anos, mas também de um aumento no interesse em cursos relacionados com o petróleo, após anos em que as gerações mais jovens pensaram no sector como o vilão da luta para conter as alterações climáticas.

Após a crise energética de 2022, a segurança energética tornou-se mais proeminente entre as empresas e os consumidores, à medida que muitos começaram a perceber que o mundo continuará a utilizar petróleo e gás durante décadas e que a transição energética não acontecerá da noite para o dia.

Além disso, a ascensão da IA e da digitalização na indústria do petróleo e do gás mudou a percepção de que o sector oferece apenas empregos de colarinho azul, onde os jovens sujariam as mãos e contribuiriam para o aumento das emissões globais.

As associações industriais canadianas procuram promover empregos no setor com novas iniciativas.

Por exemplo, a associação canadiana de serviços energéticos Enserva lançou em Março a sua campanha THINK Energy, uma estratégia de sensibilização nacional para apresentar carreiras lucrativas disponíveis no sector dos serviços energéticos.

De acordo com a Enserva, antiga Associação de Serviços Petrolíferos do Canadá, o seu recém-lançado portal Working Energy irá colmatar a escassez de talentos.

Segundo o CEO da Enserva, Gurpreet Lail, “O sector petrolífero tem de abordar esta ideia ridícula de que a energia canadiana é uma indústria em extinção. Este simplesmente não é o caso. O mundo vai precisar da nossa energia durante muito tempo e precisamos de pessoas talentosas que nos ajudem a inovar e a produzi-la de forma responsável.”