Comité Conjunto de Defesa Estados Unidos-Angola reúne-se na próxima semana

O Governo dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira, 28, a realização, nos dias 5 e 6 de junho, da primeira reunião de um novo Comité Conjunto de Cooperação de Defesa Estados Unidos- Angola

O anúncio feito após um encontro no Pentágono entre o ministro da Defesa Nacional de Angola, João Ernesto dos Santos, e o secretário de Defesa americano Lloyd Austin em que, segundo um comunicado, foi discutida “a crescente relação bilateral de defesa”.

A nota não revelou as áreas especificas discutidas no encontro, nem quem irá participar na reunião da próxima semana a realizar no Pentágono.

“A visita fortalece o sucesso do memorando de entendimento assinado em 2017, o comunicado conjunto de 2022 e a visita do secretário Austin a Angola em Setembro de 2023”, le-se no comunicado do departamento de Defesa americano.

Ao receber o ministro angolano, Lloyd Austin disse estar “orgulhso de tudo o que fizemos juntos para fortalecer a nossa parceria, desde a segurança marítima, à manutenção da paz, à política de defesa e mais”.

O secretário de Defesa americano acrescentou que as relações entre os militares entre os dois países “têm o potencial para crescer” e sublinhou a cooperação na área de cibersegurança e a possível participação de Angola no programa de parceria estatal da Guarda Nacional do Departamento de Defesa.

“Estamos desejosos de trabalhar em conjunto para aproveitar esta oportunidade histórica para promover a paz, segurança e a governação responsável baseada nas leis”, afirmou Austin, quem concluiu estar “ansioso por continuar a cooperação com Angola à medida que Angola reestrutura e moderniza as suas Forças Armadas”, acrescentou.

Por seu turno, ministro angolano disse que “o espaço geo-político em que Angola está inserido requer atenção especial” e que o seu Governo está interessado “numa agenda de prevenção de conflitos e resolução por meios pacíficos através do dialogo”.