A voz da África precisa de ser ouvida, afirmou o Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento

O Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Dr. Akinwumi Adesina, disse que o mundo está a mudar e que África precisa de estar à mesa das negociações, na Reunião Anual do Banco Africano de Desenvolvimento, a decorrer de 27 a 31 de maio em Nairobi, no Quénia,

Adesina disse a mais de 150 jornalistas que cobriram as Reuniões Anuais do Banco em Nairobi que o Sul Global está a tornar-se muito mais importante e que, como resultado, a arquitectura financeira global precisa de mudar:

“A arquitectura financeira global não está a resolver os problemas de África nem a contribuir para África. A nossa voz precisa estar à mesa. A arquitetura financeira global precisa de criar equidade, igualdade, justiça, representação e inclusão.”

Adesina saudou a decisão do Fundo Monetário Internacional de criar um terceiro assento para África no seu Conselho, e a inclusão da África do Sul e da União Africana no G20, acrescentando que considera que deveria haver um segundo assento para a Nigéria no G20. Ele enfatizou, no entanto, que a colaboração era fundamental:

“África está a atingir a maioridade graças à cooperação Sul-Sul, mas não vejo o mundo de uma forma divisiva. Deveríamos estar atentos à nossa capacidade de reunir as nossas energias e aproveitar toda a nossa diversidade para o bem do mundo. Todos os nossos bancos de desenvolvimento cooperam e agora não há um único projecto em África que não possamos financiar”.

Ele disse que acreditava fortemente no futuro de África:

“Sou africano. Temos potencial para sermos grandes como continente…Temos 477 milhões de pessoas com menos de 25 anos. África será a oficina do mundo e está cheia de empreendedores e jovens capazes de aproveitar oportunidades”.

Ele disse que o potencial agrícola de África, com 65% das terras aráveis não cultivadas do mundo, determinará o futuro do abastecimento alimentar mundial e tornará o continente globalmente competitivo.

O Banco está a investir fortemente na agricultura e citou o trabalho do Banco na Etiópia, onde forneceu variedades de trigo tolerantes ao calor aos agricultores locais. Foram plantados 5.000 hectares, que agora cresceram para 2 milhões de hectares e, como resultado, a Etiópia é agora auto-suficiente na produção de trigo e começa a exportar.

“Se pudermos fazer isso pela Etiópia”, diz a Dra. Adesina, “podemos fazê-lo em qualquer lugar”.

O combate às alterações climáticas é um tema chave nas Reuniões Anuais, uma vez que África enfrenta padrões climáticos extremos que provocam inundações devastadoras no Quénia e Moçambique e secas na Tanzânia, Malawi e Zimbabué, que declararam uma emergência nacional à medida que a seca crescia em intensidade e escala.

Adesina disse estar honrado com o facto de o Banco se ter reunido neste contexto de inundações que recentemente devastaram partes do Quénia e transmitiu a sua solidariedade às famílias das pessoas que perderam a vida.

Adesina afirma que África irá impulsionar a agenda global para as energias renováveis, utilizando a energia solar para alimentar as necessidades energéticas futuras. Até 2030, o Banco Africano de Desenvolvimento, em colaboração com o Banco Mundial, ligará 300 milhões de africanos à eletricidade. O Novo Acordo para África do Banco Mundial já aumentou o acesso à energia de 37% dos africanos para 52%, enquanto o projecto Desert to Power no Sahel, no valor de 20 mil milhões de dólares, irá gerar 10.000 megawatts de energia, levando eletricidade a 250 milhões de pessoas.

“A eletricidade é a força vital do desenvolvimento económico”, disse Adesina, “ela permite infraestruturas digitais, corredores ferroviários e de transporte como o Corredor do Lobito entre Angola, Zâmbia e a RDC, e a auto-estrada Lagos a Abidjan”.

Adesina disse que infraestruturas como esta apoiam os objectivos High 5” do Banco para integrar África e industrializar África. Ele disse estar orgulhoso pelo facto de os dois objectivos estratégicos, juntamente com os outros três High 5 – “fornecer África, alimentar África e melhorar a qualidade de vida dos povos de África” – terem transformado as vidas de 400 milhões de africanos desde que os introduziu em 2016.

“Se continuarmos a cumprir estes High 5s, África alcançará 90% dos seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e 90% dos objetivos da Agenda 63 da UA. Trabalharei até o último segundo para conseguir isso”.