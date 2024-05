A opacidade da estratégia da OPEP de redução da produção de petróleo está a minar a credibilidade do cartel

Ao tentar impressionar o mercado petrolífero através da adição de várias rondas de cortes cumulativos de produção, a estratégia da OPEP+ torna-se cada vez mais opaca. O resultado é uma confusão no mercado que está a minar o seu objectivo não declarado de manter os preços do petróleo em torno dos 90 dólares por barril. A sua próxima reunião política, marcada para 2 de Junho através de videoconferência, parece, no entanto, evitar abordar a questão, deixando a ambiguidade persistir até ao final deste ano – se não mais.

Atualmente, a OPEP+ tem uma miscelânea de cortes de produção: uma restrição principal, ou “oficial”, que afeta a maioria dos seus membros; duas camadas diferentes de cortes adicionais, chamados “voluntários”, envolvendo um subgrupo; outra camada de chamados cortes de compensação que afeta um punhado de nações pela falha na implementação das reduções oficiais; além de uma camada adicional de cortes de compensação que afetam um segundo grupo de membros por não fazerem as reduções voluntárias na produção.

Resultado: o sistema de cortes de produção é demasiado complexo para ser monitorizado.

Para complicar ainda mais o sistema, alguns países da OPEP+ medem as suas restrições com base na produção, enquanto outros utilizam as exportações para o cálculo — uma referência completamente diferente. Além disso, nem todos medem apenas o petróleo bruto, como tem sido o caso historicamente; em vez disso, a Rússia, o segundo maior membro do grupo OPEP+, avalia uma combinação de produtos refinados, incluindo diesel e gasolina.

Como se não bastasse, os cortes expiram em datas diferentes; alguns em 1º de junho, outros em 31 de dezembro e, no caso de cortes de compensação, as datas são ad hoc para cada país afetado, com níveis diferentes para meses diferentes.

Finalmente, o acordo OPEP+ não abrange três países-chave: Líbia, Venezuela e Irão. O primeiro ainda está a recuperar de uma guerra civil que durou uma década, os dois segundos estão sob sanções dos Estados Unidos. No entanto, a sua produção está a aumentar: com cerca de 5,3 milhões de barris por dia, a sua produção combinada é a mais elevada desde finais de 2018, e aumentou cerca de 900.000 barris por dia em relação ao ano anterior.

Para piorar a situação, o mercado petrolífero está cada vez mais cético em relação aos níveis de produção que os próprios países da OPEP+ publicam, bem como às estimativas compiladas por um grupo de fornecedores de dados independentes, denominado relatório “Fontes secundárias da OPEP”.

O mercado tem motivos para se preocupar com o facto de o cartel não estar a ser transparente com a sua estratégia de cortes de produção. Em meados da década de 2010, a Arábia Saudita aumentou a sua produção em quase um milhão de barris por dia sem que ninguém, incluindo os seus colegas produtores da OPEP, notasse. Embora a produção saudita tenha aumentado para 9 milhões de barris por dia na altura, o reino – e as fontes secundárias – indicaram que não passava de 8,3 milhões de barris por dia.

O mercado atualmente não duvida da Arábia Saudita (embora alguns comecem a fazer perguntas), mas os números da Rússia, dos Emirados Árabes Unidos, do Cazaquistão e do Iraque estão a levantar as sobrancelhas. Olhando para os dados do transporte marítimo, parece que esses quatro países estão a produzir significativamente mais petróleo do que reconhecem.

Se os preços não aumentam é porque há muito petróleo. O crescimento da procura, contudo, não é o principal problema: continua saudável. O que está a arrastar os preços do petróleo para baixo é a oferta extra. Parte vem de fontes não pertencentes à OPEP+, incluindo os Estados Unidos, Brasil, Guiana e o Canadá. Mas parte vem do próprio grupo OPEP+.

Os responsáveis da OPEP+ reconhecem que os fundamentos – oferta, procura, existências – são fundamentais, mas a psicologia do mercado é igualmente importante. Por vezes, especialmente quando a incerteza é elevada como é hoje, o sentimento pode ofuscar os dados. Uma abordagem de fumaça e espelhos tem a sua utilidade, mas o que o cartel precisa hoje é de simplicidade e não de opacidade. Uma única camada de cortes credíveis na produção que afetasse igualmente todos os membros da OPEP+, centrando-se na produção de petróleo bruto mais fácil de medir e com uma única data de expiração, proporcionaria mais clareza.

Há um ano, o cartel introduziu um sistema para avaliar a capacidade de produção dos seus membros, um primeiro passo para alterar a sua política de produção até 2025, incluindo o recálculo das bases para quaisquer cortes de produção. Quanto mais cedo esse processo for concluído, melhor. O que está claro é que transferir o actual status quo caótico para o próximo ano seria um erro.