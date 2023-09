Osimhen convocado no meio da tensão com o Nápoles

A tensão aumentou na última noite no seio do Nápoles, depois de o representante de Victor Osimhen ter ameaçado o clube com «medidas legais», na sequência de um vídeo na rede social TikTok dos azzurri, que brinca com o penálti falhado pelo nigeriano no último jogo.

Apesar disso, o jogador integra a lista de convocados de Rudi Garcia para a receção à Udinese, a contar para o campeonato italiano, às 19h45.

Osimhen ainda não reagiu, mas nas redes sociais já deu a entender que algo não está bem. No Instagram, o internacional pela Nigéria ocultou quase todas as publicações com a camisola do Nápoles, exceto aquela que remonta à primeira jornada da Serie A na presente época, na qual colocou a legenda «Deus é o melhor».