Namibe regista mais de duzentos acidentes de viação

Duzentos e oitenta e oito acidentes de viação foram registados de Janeiro a Outubro do corrente ano, na província do Namibe, causando 42 mortos e 239 feridos.

A informação foi prestada pelo chefe do Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviária do Comando da Polícia Nacional no Namibe, António Ngussi, durante a sessão do Conselho Provincial de Viação e Ordenamento do Trânsito, orientada, na sexta-feira, pela vice-governadora para os Serviços Técnicos e Infra-estruturas, Ema da Silva.

Ao apresentar o relatório da sinistralidade rodoviária na província, António Ngussi disse que, comparativamente ao igual período de 2022, há um aumento de 31 acidentes de viação, de 52 feridos e redução de 50 mortos.

Os acidentes consistem em atropelamentos, colisões entre veículos automóveis e com motociclos, colisões entre motociclos, entre outros.

Informou que os municípios mais afectados são Moçâmedes, com 222 (+33) acidentes, e Bibala com 40 (+6) acidentes.

A sessão do Conselho Provincial de Viação e Ordenamento do Trânsito analisou, entre outras, as medidas de natureza preventivas de combate à sinistralidade rodoviária, com base nos dados dos registos dos últimos 10 meses.

Durante a reunião, a vice-governadora Ema da Silva lembrou que o ordenamento do trânsito consiste em garantir a segurança rodoviária, promover a disciplina e fiscalização do trânsito e regularizar o tráfego de veículos e pedestres.

Considerou importante a organização do trânsito, sobretudo nas áreas de maior fluidez de automobilistas e peões, de forma a evitar-se acidentes.

A sessão contou com a participação de membros do governo, de administradores municipais, delegados do Interior, das Finanças, da Justiça e Direitos Humanos, entre outras entidades. VR/FA/OHA