Trump quer detenções amplas de pessoas sem documentos e campos para presos, diz NYT

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caso seja eleito em 2024, expandirá as medidas de repressão contra imigrantes de seu primeiro mandato, incluindo detenções amplas para pessoas sem documentação que seriam mantidas em grandes campos à espera de deportação, informou neste sábado o jornal The New York Times.

A reportagem está baseada em entrevistas com vários assessores do ex-presidente, incluindo Stephen Miller, que supervisionava as políticas de imigração no primeiro mandato de Trump, informou o diário.

O jornal descreveu os planos de Trump como “um ataque contra a imigração em escala jamais vista na história moderna norte-americana”, e afirmou que eles teriam o objetivo de deportar milhões de pessoas todos os anos, incluindo aquelas que se estabeleceram nos EUA há décadas.

Trump, que lidera a corrida pela nomeação republicana às eleições presidenciais de 2024, também retomaria sua proibição de entrada nos EUA de pessoas de alguns países de maioria muçulmana, informou o jornal.

O ex-presidente também repetiria outras políticas de ênfase linha-dura, como uma rejeição dos pedidos de asilo, política que data da época da pandemia de Covid-19, embora desta vez as negativas teriam como base o argumento de que os imigrantes portam outras doenças infecciosas.

Trump quer acelerar as deportações por meio da expansão massiva de uma forma de expulsão que não exige audiências do processo, disse o diário.

Por Jonathan Landay